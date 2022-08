Auf Verdopplungsaktion folgt Spendenwanderung

Bei der 23. Spenden-Verdopplungsaktion der Kreissparkasse Ostalb, die gleichzeitig die dritte auf der Online-Spendenplattform www.wirwunder.de/ostalb war, sind fast 40 000 Euro zusammengekommen. Zu den erfolgreichsten Projekten, die sich zwischen 1100 und 2100 Euro des Verdopplungsbudgets sicherten, gehören unter anderem der Musikverein Elchingen, die Röhlinger Sechtanarren und der Kegelclub Schwabsberg.

Anlass für die Verdopplungsaktion war „222 Tage WirWunderOstalb“. 22 222 Euro Verdopplungsbudget stellte die Kreissparkasse zur Verfügung, und alle aktuell 117 aktiven Projekte konnten teilnehmen. Zusammen mit zahlreichen Spenderinnen und Spendern kamen durch diese Aktion fast 40 000 Euro zusammen. Der Spendenzähler hat sich damit auf nunmehr insgesamt über 1,4 Millionen Euro erhöht.

Die erfolgreichsten Projekte mit Spendensummen zwischen 2000 und über 4000 Euro waren dieses Mal der Schwäbisch Gmünder Verein „Haus der Hoffnung – Hilfe für Nepal“, der unter anderem für eine kindgerechte Kindertagesstätte sammelt, die Röhlinger Sechtanarren, die neue Kostüme benötigen, der Musikverein Elchingen mit seiner Bläserklasse, dem Bambini Orchester und der Jugendkapelle, das Kinder- und Familienzentrum Sankt Maria in Herlikofen, wo man von einem großen Wasserspielplatz träumt, der Kegelclub Schwabsberg, der neue Sportbekleidung finanzieren muss, und die Tischtennisabteilung des TSGV Waldstetten, die neue Trainings- und Wettkampfbälle benötigt.

Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, sagte: „Unsere Online-Spendenplattform WirWunderOstalb ist vor 222 Tagen erfreulich gut gestartet. Dafür gilt unser herzlicher Dank den vielen engagierten Projektinitiativen und allen Spenderinnen und Spendern, denn gemeinsam sammeln wir so Geld, das vollständig in wertvolle, gemeinnützige Projekte fließt. Diese finden meist auf der Ostalb statt, aber auch auf der ganzen Welt – von Nepal, Kenia und Togo bis nach Kolumbien und Ecuador.

Die nächste Aktion sei am 25. September beim zweiten „WirWunder-Wandertag“ in Hüttlingen geplant. Gewandert werde auf Strecken zwischen fünf und zehn Kilometern rund um das Hüttlinger Albvereins-Haus, begleitet von Wanderführern des Schwäbischen Albvereins. Für jeden absolvierten Kilometer gebe es von der Kreissparkasse Ostalb zwei Euro als Spendengutschein, der auf ein WirWunder-Projekt nach Wahl gespendet werden könne. „Bis zu 20 Euro können ausdauernde Wandersleute dadurch für ihr Herzensprojekt erwandern, gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit tun und die Geselligkeit mit Gleichgesinnten genießen. Mitmachen können bis zu 400 Natur- und Wanderfreunde“, so Markus Frei.

Informationen zur Spendenwanderung gibt es unter www.ksk-ostalb.de/spendenwanderung. Anmeldungen sind ab Montag, 8. August, entweder online möglich oder auch persönlich in allen Filialen der Kreissparkasse Ostalb.