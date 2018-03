Auf Tuchfühlung mit Olympiasiegern

Einen deutschen Olympiasieg der Mixed-Staffel im Biathlon haben sie nicht miterleben können. Das lag aber nicht an den fünf Ellwanger Arbeitskollegen, sondern unter anderem an Sprint-Olympiassieger Arnd Peiffer, der als Schlussläufer einfach zu viele Scheiben stehen ließ. Dennoch haben Engelbert Gassner, Josef May, Matthias Willer, Bernd Esslinger und Reiner Mayer wieder einiges erlebt in den vergangen Tagen bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea.

„Wir haben alles gegeben“, sagt Engelbert Gassner nach dem Biathlonrennen. Doch am Ende reichte es für die deutsche Staffel „nur“ zu Rang vier und damit zu keiner Medaille.

Dennoch haben die fünf Ellwanger Arbeitskollegen in den vergangen Tagen auch erfolgreiche Momente deutscher Wintersportler erlebt. Unter anderem fieberten sie mit den Skispringern um Olympiasieger Andreas Wellinger beim Teamspringen mit und das mit Erfolg. Denn die vier deutschen Wintersportler holten sich hinter den nahezu unbezwingbaren Norwegern die Silber-Medaille und das vor den starken Polen. Zuvor statteten die fünf Wintersportfans dem „Deutschen Haus“ einen Besuch ab. Brisant dabei, eigentlich ist Fans der Zutritt nicht gestattet. Die fünf Arbeitskollegen genossen dort aber sogar eine exklusive Führung.

„Der Besuch beim Curling hat sich leider zerschlagen. Es gab keine Tickets mehr“, sagt Gassner. Dafür besuchten sie unter anderem den Teamsprint der Männer und den Langlauf der Frauen. Die nächste große Chance auf eine Gold-Medaille für deutsche Wintersportler bietet sich Gassner und seinen vier Mitstreiter dann am Donnerstag beim Biathlon (Frauen-Staffel).