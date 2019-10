Im Rahmen der Aalener Kulturwochen haben Kirchenmusikdirektor Thomas Haller und Gero Wittich (Viola) am Sonntagabend in der Sankt-Johannkirche ein Konzert gespielt. Konzerte in der Sankt-Johannkirche zeichnen sich durch eine ganze Reihe von Besonderheiten aus. Zum einen atmet der Ort, die älteste Aalener Kirche, Geschichte, das Platzangebot ist beschränkt. Ein Stuhl unter der Kanzel ist der letzte freie Platz, den Annegret Walter einem späten Besucher anbieten kann. In den vorderen Reihen sitzt man auf Tuchfühlung mit den Musikern.

Und dann ist da die renovierte historische Barockorgel mit ihrem weichen, fast intimen Klang. Sie hat kein elektrisches Gebläse, für die nötige Luft sorgt der „Kalkant“, der Bediener der beiden Blasebälge. Harald Markscheffel tat dies in bewährter Manier und durfte auch einen Teil des Beifalls für sich beanspruchen.

Den anderen Teil hatten sich Haller und Wittich redlich verdient. Die Kombination von Orgel und Viola hört man nicht alle Tage, die Literatur für diese Kombination ist begrenzt. Sonaten von Johann Sebastian Bach, seinem Sohn Carl Philipp Emanuel und von Georg Philipp Telemann standen auf dem Programm, dazu die sechs „Schübler Choräle“ von Johann Sebastian Bach.

Das Zusammenspiel war zuweilen etwas heikel, denn Wittich interpretierte mit kraftvollem, durchaus auch energischem Bogeneinsatz, sodass die Orgel klanglich immer wieder fast unterging. So konnte man etwa im ersten der Choräle, „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ aus der Kantate BWV 140, den Cantus firmus in der Orgelstimme kaum heraushören. Die langsamen Sonatensätze etwa bei Telemann gestaltete Wittich ausgesprochen sensibel, mit stabiler Intonation und sonorem, voluminösen Ton. Die technisch anspruchsvollen schnellen Sätze meisterte der Bratschist mit präziser und geschmeidiger Grifftechnik, wobei man sich den einen oder anderen Lauf durchaus ein wenig lockerer hätte vorstellen können. Muntere Zwiegespräche zwischen Orgel und Viola prägten die Ecksätze der Sonate von Carl Philipp Emanuel Bach und standen dadurch in markantem Gegensatz zur melancholischen Schwere des Mittelsatzes. Der lange Beifall wurde mit der Choralbearbeitung „Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ“ als Zugabe belohnt.