Die SHW-Bergkapelle und ihr Jugendorchester wandeln am Montag, 6. Januar, um 15 Uhr in der Stadthalle Aalen auf den Spuren von Helden der Geschichte. Bei ihrem Konzert widmen sich die Musiker unter der Leitung von Günter Martin Korst der Literatur und der Filmkunst.

Eröffnen wird die 75-köpfige Bergkapelle das traditionelle Dreikönigskonzert mit dem „Ungarischen Marsch“ aus der Oper „Fausts Verdammnis“ aus der Feder des französischen Komponisten Hector Berlioz. Dieser feurige Marsch ist dem ungarischen Nationalhelden Ferenc Rackozy gewidmet. Unter dem Titel Rackozy-Marsch hat dieses Werk der Spätromantik Einzug in die Konzerthäuser der Welt gehalten.

Einer ganz anderen Heldin widmet sich der Amerikaner Mark Camphouse in seinem zeitgenössischen Originalwerk für Blasorchester „Movement for Rosa“. Dieses spürt gefühlvoll dem Leben von Rosa Parks nach. Diese afro-amerikanische Frau hat mit ihrer Weigerung, ihren Platz im Bus einem Weißen zu überlassen, die Bürgerbewegung rund um Martin Luther King Jr. in Bewegung gebracht. „Movement for Rosa“ setzt ein musikalisches Denkmal für eine außergewöhnliche Heldin der jüngeren Geschichte.

Man weiß nicht, ob beim „Capriccio für Bassposaune und Orchester“ das außergewöhnliche Soloinstrument, die Bassposaune, oder der außergewöhnliche Musiker Achim Domhan der Held dieses Musikstücks ist. Der Soloposaunist der Bergkapelle übernimmt bei dem Werk für Solist und Orchester den Solopart ehe mit Ratty, Mole und Mr. Toad Helden der englischen Kinderliteratur die Bühne in der Stadthalle Aalen betreten. In vier Sätzen beschreibt der niederländische Komponist Johan de Meji einfallsreich und musikalisch wunderschön die Ereignisse in Peter Grahames Buch „Wind in den Weiden“.

Jugendorchester eröffnet zweiten Teil

Wie immer eröffnet das Jugendorchester den zweiten Teil. Dieses Jahr präsentiert sich das Orchester, das im Juni die Reise über den großen Teich unternehmen und den Namen Wasseralfingens nach Kanada tragen wird. Mit „Adebars Reisen“ beschreiben die rund 50 Musiker eine Heldenreise, die Störche jedes Jahr nach Afrika unternehmen.

Die Bergkapelle übernimmt dann wieder die Regie und lässt bei „Curtain Up!“ den Vorhang aufgehen. Eine Melodie ist der Star in dieser Komposition und präsentiert sich in verschiedenen Gewändern. Daran schließt sich Musik des wohl größten Leinwandheldens an: „Bond – James Bond 007“. Der amerikanische Arrangeur Stephen Bulla verwendet nicht nur die ganz großen Hits wie „Goldfinger“ und dem „Bond-Thema“, sondern auch etwas unbekanntere Musiken aus den weltbekannten Agentenfilmen. Verabschieden wird sich die Bergkapelle tänzerisch. In „Danzas Cubanas“ wird es ein lateinamerikanisches Feuerwerk geben.