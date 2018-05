Auf Schusters Rappen

Dieter Rollbühler organisiert gerade den ersten Ostalb-Wandermarathon. Im September will er mit seinen Mitstreitern zwölf Stunden lang durch den Ostalbkreis marschieren.

Dass Dieter Rollbühler einen Marathon wandert, ist nicht selbstverständlich. „Sie werden nie wieder weitere Strecken laufen können. Finden Sie sich damit ab“: Nicht nur ein Arzt hat dem heute 69-Jährigen vor zwei Jahren diese Diagnose gestellt. Doch abfinden wollte sich der gebürtige Unterrombacher damit auf keinen Fall. Er, der früher erfolgreich Fußball gespielt hat und dem Bewegung immer wichtig war. Rollbühler holt sich weitere Meinungen von Ärzten ein, doch keiner gibt ihm eine andere Diagnose. Auf eigene Faust beginnt er täglich Kniebeugen zu machen. Erst wenige, dann immer mehr. Dann fängt er an, kurze Strecken zu laufen. Anfangs noch unter Schmerzen und mit Medikamenten. Die Strecken werden immer länger, aber seine Knie machen mit. Einfache Wandertouren sind ihm schließlich nicht mehr genug. „Ich wollte wissen, wo meine Grenzen sind und sehen, was ich erreichen kann“, sagt er. Im April 2016 läuft er seinen ersten Wandermarathon rund um Stuttgart. 82 Kilometer in 24 Stunden. Ohne Schlaf. Weitere Marathons, Weit- und Nachtwanderungen folgen.

Dieses Marathon-Wandern möchte er jetzt auch auf die Ostalb bringen. Am 15. September, eine Woche nach den Reichsstädter Tagen, „wenn die Aalener genug vom Feiern haben“, lacht Rollbühler, soll der erste Ostalb-Wandermarathon starten. Die Organisation liegt in seiner Hand. Für die Rundwandertouren, die es neben dem Marathon geben soll, hat er sich Unterstützung aus verschiedenen Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins geholt.

Es geht nicht um Schnelligkeit

Beim Wandermarathon kommt es nicht auf Schnelligkeit an, sagt Rollbühler. „Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt. Ich möchte einfach Wanderer zusammenbringen; auch diejenigen, die nicht in Vereinen organisiert sind“, erklärt er.

So funktioniertdas Ganze

Und so läuft das Ganze ab: Die Marathon-Wanderer treffen sich am Samstag, 15. September, frühmorgens um sechs in Attenhofen beim Gasthaus „Frische Quelle“.

Von dort aus startet die etwa 43-Kilometer lange Rundtour in Richtung Braunenberg. Am Naturfreundehaus Braunenberg befindet sich die erste Stempelstation, von denen es auf der Strecke insgesamt fünf geben wird.

Wem der Weg unterwegs zu weit ist, der kann natürlich jederzeit aussteigen. Bei jeder der fünf Stempelstationen ist eine Bushaltestelle in der Nähe, erklärt der Organisator. Rucksackvesper und Trinken bringt jeder Wanderer selbst mit. Gegen 18 Uhr endet der Marathon mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung in der „Frischen Quelle“. Dann sollen alle Marathon-Teilnehmer für ihren Fleiß belohnt werden. „Ich wollte, dass man für die Mühen auch etwas bekommt“, sagt Rollbühler. Deshalb will er unter allen, die den Marathon erfolgreich bewältigt haben, attraktive Preise verlosen. Im Moment ist er dabei, Sponsoren dafür zu akquirieren.

Jeder Wandererbekommt ein T-Shirt

Damit alle Wanderer einheitlich unterwegs sind und im Anschluss an die Veranstaltung ein schönes Souvenir haben, soll es einheitliche T-Shirts für alle geben. Vor allem um diese zu finanzieren, erhebt Rollbühler eine Teilnahmegebühr von zehn Euro pro Person. Die Anzahl der Teilnehmer am Marathon ist auf 50 Personen begrenzt. An den Wanderungen des Ostalb-Wander-Treffs (siehe Infokasten) können beliebig viele Personen teilnehmen.