Auf Schloss Fachsenfeld ist bald Schlossadvent

Auf Schloss Fachsenfeld kann man sich am ersten Adventswochenende von über 25 Kunsthandwerkern inspirieren lassen, um Geschenke für die Lieben zu finden. Das Angebot reicht von individueller Kleidung über besondere Schmuckstücke, Keramik und Holzarbeiten bis zu Schreinerarbeiten, Filzartikeln, Christbaumkugeln, außergewöhnlichen Schreibgeräten, handgefertigten Messern, gehäkelten Krippen und Kleinfiguren, Unikaten aus Stoff, Kunstwerken aus Treibholz, Glückwunschkarten und vielem mehr.

Am Freitagabend bewirten die Schlosshexen mit Bratwürsten und Glühwein im stimmungsvoll beleuchteten Schlosshof.

Am Samstag und Sonntag bietet der Liederkranz Fachsenfeld in der Pleuergalerie Kaffee und Kuchen an; die Schüler der Musikschule Aalen sorgen am Sonntag für die musikalische Umrahmung.

Am Freitag, 25. November – und nicht wie ursprünglich gemeldet am Samstag – findet am Abend ein Adventskonzert des Frauenchors „Fe Musica“ statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung „In der Schwebe“ des Gmünder Bildhauer Eckhart Dietz wird an diesen drei Tagen ebenfalls zugänglich sein.

Öffnungszeiten: Freitag, 25. November, 17 bis 21 Uhr, Samstag 26. November, 13 bis 19 Uhr, Sonntag, 27. November, 13 bis 18 Uhr.