Auf regennasser Fahrbahn gegen Betonumzäunung geprallt

Ein auf der Ulmer Straße in Richtung Unterkochen fahrender 23-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr an der Ostertag-Kreuzung beim Rechtsabbiegen in die Walkstraße wegen eines Fahrfehlers auf der regennassen Fahrbahn zunächst ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Hier prallte das Fahrzeug frontal gegen eine Grundstücksumzäunung, bei welcher zwei massive Betonwandelemente beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.