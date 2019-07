Auf Römerspuren zur Gartenschau radeln

„Römer & Gartenschau“ – so lautet das Motto einer geführten Radtour nach Böbingen und Essingen am Samstag, 3. August, die von der Touristikgemeinschaft Schwäbische Ostalb veranstaltet wird. Es werden zwei Varanten angeboten:

- Tour 1 (28 Kilometer) startet um 9.30 Uhr in Aalen am Greutplatz und führt entlang des Remstal- und Limes-Radwegs nach Böbingen. Dort gibt es eine römische Erfrischung und eine kurze Führung zu den Kastellresten. Danach geht es zurück nach Essingen in den Schlosspark.

- Tour 2 (30 Kilometer) startet ebenfalls um 9.30 Uhr von Ellwangen aus am Schießwasen und führt nach Essingen in den Schlosspark. Dort treffen sich beide Gruppen wieder und hier findet eine Führung durch den Schlosspark statt, der Teil der Remstal-Gartenschau ist. Abschließend gibt es ein gemeinsames Picknick beim Schäferwagen des Landkreises. Es besteht die Möglichkeit, mit dem Bus (inklusive Radtransport) wieder zurückzufahren.

Der Teilnehmerbeitrag für Tour und Picknick beträgt fünf Euro, der Rücktransfer kostet zehn Euro. Beide Touren werden begleitet von Radguides. Ende der Veranstaltung in Essingen ist gegen 14 Uhr.