Auf Geisterjagd: Wie der Aalener Mark Lagerin das Paranormale erforscht

Nein, ein paranormales Großereignis wie den „Manhattan-Kreuzaufriss“ aus dem 1984er-Kultfilm „Ghostbusters - Die Geisterjäger“ hat Mark Lagerin bisher nicht erlebt. Und nein, ihm ist noch nicht einmal ein „klassischer“ Geist mit fahlem Gesicht, diffusen Umrissen und klagendem Geheul begegnet.

Dennoch hat Lagerin sein Leben der Erforschung des Paranormalen gewidmet. Er möchte beweisen, dass nach dem Tod noch etwas kommt, dass es Geister gibt. Gemeinsam mit seinem Team von Para Ink untersucht er Gebäude und Plätze, an denen es spuken soll. Manche Orte sind bekannt. Hinterkaifeck zum Beispiel. Nach acht Jahren als sogenannter Parapsychologe ist sich Lagerin sicher: Ja, Geister sind real – obwohl er sie lieber Entitäten nennt.

Wer sich von Mark Lagerin dessen Arbeit erklären lässt, wird schnell feststellen: Mit etablierten Vorstellungen aus Film und Fernsehen hat das alles wenig zu tun. Weder tauchen bösartige sumerische Gottheiten auf New Yorker Hochhausdächern auf, noch versuchen die Geister toter moldawischer Kriegsherrn durch ein Gemälde zurück ins Reich der Lebenden zu dringen.

Aufnahme von Tonbandstimmen am früheren Einödhof Hinterkaifeck. (Foto: Para Ink)

Und dennoch sind es Filmfiguren, oder eher die realen Personen dahinter, die in der Geisterjägerszene als das Nonplusultra der paranormalen Ermittlung gelten: Drei Fälle der US-Amerikaner Ed und Lorraine sind bereits im Rahmen der „The Conjuring“-Reihe verfilmt worden. Das Ehepaar untersuchte unter anderem die Vorfälle im berüchtigten Amityville-Haus im Bundesstaat New York, das als Hotspot dämonischer Heimsuchung gilt.

Was die Filmreihe ausspart: Die bereits verstorbenen Warrens waren durchaus umstritten. Mark Lagerin glaubt, zu wissen, warum das Paar häufig in die Kritik geriet. Sobald man anfange, mit der Geisterjagd Geld zu verdienen, gerate man ins Kreuzfeuer. Auch der 46-Jährige hat, wie er sagt, massive Anfeindungen, Bedrohungen und Verleumdungen erlebt. Denn ähnlich wie seine großen Vorbilder verdient Lagerin Geld mit seinen Ermittlungen. Er filmt sie, bereitet sie auf und verkauft die DVDs.

Jeder entscheidet selbst, was er glauben möchte. Geisterjäger Mark Lagerin

In der Parapsychologen-Szene ist es laut Lagerin aber tabu, Geld zu verlangen. Der 46-Jährige jedoch betreibt Para Ink als selbstständiger Unternehmer. Er hat Kosten, hat eine Website mit Shop, muss Equipment kaufen. Und von etwas leben möchte der Vater eines siebenjährigen Kindes auch. Seine Arbeit sei ein Fulltime-Job, betont er.

Eigentlich stammt der 46-Jährige aus Wiesbaden, baute dort seine kleine Firma auf. Wegen der Liebe verschlug es ihn vor rund zwei Jahren nach Aalen. Der Umzug tat ihm gut, auch wegen der zahlreichen Anfeindungen anderer Geisterjäger. Das Ganze habe ihn sogar einen Deal mit TLC gekostet, sagt Lagerin. TLC ist ein Spartensender, der sich auf meist amerikanische Dokumentationen und Doku-Soaps spezialisiert hat. Auch die Arbeit einiger paranormaler Ermittler wird hier gezeigt.

Trotz des DVD-Verkaufs ist der Neu-Aalener stolz darauf, dass er einen Teil seiner Arbeit quasi ehrenamtlich verrichtet. Denn neben Untersuchungen an unheimlichen Orten hilft er Menschen, bei denen es spuken soll. Dafür fährt er auch schon einmal 700 Kilometer quer durch Deutschland. Für diese Einsätze verlangt er nichts, im Moment höchstens eine Beteiligung am Sprit. Parapsychologen, die gut arbeiten würden, täten dies umsonst. Es gebe schließlich genügend Scharlatane am Markt, so der 46-Jährige.

Wenn es spukt, wird das Team um Hilfe gebeten

Etwa fünf bis sechs Anfragen von Privatpersonen bekomme er täglich, betont der Geisterjäger. Sein Postfach sei ständig voll. Vor Ort versuche er, erst einmal auszuschließen, ob die seltsamen Ereignisse nicht doch eine rationale Erklärung haben. In den meisten Fällen sei es aber Spuk, ist sich Lagerin sicher. Die Privatfälle sind seiner Erfahrung nach das, was seine Zuschauer am meisten interessiert. Auch hier filmt er mit der Erlaubnis der Hausbesitzer. Die wenigsten Klienten hätten was dagegen.

Dass es in manchen Häusern umgeht, hat laut Lagerin häufig mit verstorbenen Vorbesitzern zu tun. Geister kämen nicht ohne Grund, sie hätten noch etwas mitzuteilen. Meist sei die Lösung des Problems dann ganz einfach.

Der Geisterjäger und sein Team nutzen spezielle Technik, um Entitäten ausfindig zu machen und mit ihnen zu kommunizieren. So können, erklärt es Lagerin, zum Beispiel menschenähnliche Bewegungen der Geister eingefangen und auf einem Tablet visualisiert werden. Sein Kollege Sven Meiser aus Crailsheim, der seit Kurzem bei Para Ink dabei ist, schießt sogenannte Rauchbilder. Hierbei wird der Rauch einer E-Zigarette beleuchtet und fotografiert. Anschließend soll man auf dem Bild eine Gestalt oder ein Gesicht erkennen können.

Sven Meiser macht Rauchbilder, seine Spezialität. (Foto: Para Ink)

Mark Lagerins Spezialgebiet ist die sogenannte Transkommunikation. Mithilfe von Diktiergeräten und Radiowellen versucht er, Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Zwischen den Radiosignalen würden sich Stimmen verstecken, die nichts mit den Stimmen im Radio zu tun hätten, erläutert er. Der 46-Jährige ist davon überzeugt, dass die „geistige Welt“ Interesse daran hat, mit den Lebenden zu kommunizieren. Man könne mit jedem sprechen, der einmal gelebt habe.

Laut dem Parapsychologen gibt es allerdings auch falsche, gefährliche Methoden, um mit Geistern Kontakt aufzunehmen. Von der Verwendung von sogenannten Hexen- oder Ouija-Brettern rät er ab. Er selbst habe vor einigen Jahren ein „besonderes“ Exemplar besessen, es auch benutzt und das bald bitter bereut. Er sei schwer erkrankt und in der Notaufnahme gelandet. „Es könnte auch ein Zufall gewesen sein“, sagt Lagerin, ist aber eher davon überzeugt, dass der Gebrauch des Hexenbrettes dafür gesorgt habe, dass ihm der halbe Gesichtsnerv abgestorben sei.

Nach Ansicht des Geisterjägers sind es nämlich nicht nur die Seelen Verstorbener, die sich in der geistigen Welt aufhalten würden, es gebe auch nichtmenschliche Geister, also Dämonen. Die wären die einzigen, vor denen er Angst habe, denn Dämonen hätten ausschließlich Interesse an Leid und Zerstörung. Sie würden sich hauptsächlich an Orten aufhalten, an denen es bereits viel Trauer und Schmerz gegeben habe.

Das Eldorado für Dämonen liegt in den USA

Als Beispiel nennt er „Bobby Mackey’s Music World“, eine Countrybar im US-Bundesstaat Kentucky, die ähnlich wie das Amityville-Haus eine Art Eldorado für Dämonen sein soll. Zuvor habe sich auf dem Grundstück ein Schlachthaus befunden, weiß Lagerin. Von dem, was dort passiert sei, könnten sich Dämonen eine Ewigkeit ernähren.

Da Dämonen laut dem Parapsychologen aber nicht sehr kommunikativ sein sollen, ist ihm die Jagd nach „normalen“ Geistern lieber. Diese suchten er und sein Team auch schon in Ellwangen. Am Hexenmahnmal im Galgenwald hätten sie „unglaubliche Aufnahmen und Rauchbilder“ gemacht, versichert Lagerin. Da sei „richtig was los“ gewesen.

Zweimal war das Team schon in Oberbayern, dort, wo einst der Einödhof Hinterkaifeck gestanden hat. In der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 wurden hier alle sechs Bewohner brutal umgebracht. Der Mehrfachmord konnte bisher nicht aufgeklärt werden. Den Geisterjägern soll es nach Aussage von Mark Lagerin gelungen sein, Kontakt zur getöteten Familie sowie zum mutmaßlichen Mörder aufzunehmen. Alle seien sich sehr bewusst darüber, dass der Fall die Menschen auch heute noch interessiere, sagt Lagerin. Ein echter Spuk-Hotspot, wie manche vermuten würden, sei Hinterkaifeck aber nicht.

Das Team ortet eine Erscheinung am Ellwanger Hexenmahnmal. (Foto: Para Ink)

Skeptisch ist er beim Fall von Anneliese Michel, die 1976 in Klingenberg am Main an Unterernährung gestorben war, nachdem ein Priester mehrfach einen Exorzismus an ihr vorgenommen hatte. Die Geisterjäger besuchten ihr altes Haus. Ob die junge Frau tatsächlich besessen war, will Lagerin nicht ausschließen, er hält aber auch eine psychische Störung für möglich, die Michel glauben ließ, sie sei von Dämonen besessen.

Etwa zweimal pro Monat macht sich das Team von Para Ink auf den Weg zu Spuk-Orten. Einen Geist, wie man ihn sich im Allgemeinen vorstellt, hat Mark Lagerin, das sagt er deutlich, noch nie gesehen. Meist tauche die Entität als eine Art Energiemasse auf, eine Lichtquelle, die sich intelligent bewege, erklärt er. In der Szene sagt man auch Orb dazu.

Eine Sache gehört bei der Geisterjagd immer dazu: warten. Es gebe Abende, da sei man acht Stunden lang unterwegs und es passiere überhaupt nichts. Etwas fingieren, um das Video spannender zu machen, würde er aber nie. „Wenn du das einmal machst und es kommt raus, dann bist du sofort unglaubwürdig“, erklärt Lagerin. Man wolle ohnehin niemandem etwas aufschwätzen. Denn: „Jeder entscheidet selbst, was er glauben möchte.“