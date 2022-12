Auf frischer Tat ertappt: Dieb mampft im Discounter Lebensmittel

Ein 42-Jähriger ist am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers vorläufig festgenommen worden, nachdem er auf frischer Tat bei einem Einbruch ertappt worden war. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte die Polizei verständigt, nachdem er an der Eingangstüre eines Lebensmitteldiscounters im Mercatura Aufbruchspuren entdeckt hatte und kurze Zeit später den 42-Jährigen im Geschäft sah. Dieser schlenderte durch die Regalreihen und aß Lebensmittel. Nach seiner Festnahme wurde der Mann am Morgen wieder auf die Straße entlassen. Eine Strafanzeige folgt.