Wenn der christliche Liedermacher Clemens Bittlinger und Pater Anselm Grün zusammen auftreten, dann ist zweierlei garantiert: Freude an der Musik und eine lebendige, tiefsinnige Botschaft. Nicht anders war es am Sonntag beim Konzert vor 600 Besuchern in der ausverkauften Ebnater Jurahalle. Eingeladen dazu hatte der Liederkranz Ebnat.

„Zum Glück gibt es Wege“ hieß das Thema des Abends – und von diesem Glück war viel zu spüren. Clemens Bittlinger und seine beiden musikalischen Begleiter David Plüss und David Kandert lagen von Beginn an auf einer Wellenlänge mit dem Publikum. Ein Weg zum Glück: Miteinander singen und den Moment erleben. Dies nahmen sich die Besucher zu Herzen, denn bei fast allen Titeln von Bittlinger sang das Publikum mit. Ob bei „Da wo ich bin, da will ich sein“ oder „Endlich, endlich haben wir Zeit gewonnen“ – es ging darum, die Zeit als Kostbarkeit zu begreifen und zu genießen.

Dies unterstrich auch Pater Anselm Grün in seinen Redebeiträgen. Es helfe nichts ständig zurückzuschauen oder nur an die Zukunft zu denken und sich Sorgen zu machen. Glück heiße auch Menschen zu begegnen, die einem gut tun. Im gegenseitigen Gespräch entstehe Verbindung und Nähe. Auch die Begegnung mit Gott sei sehr wichtig. So gelte es den Sonntag als Geschenk Gottes an die Menschen zu feiern.

Mobbing und Verfolgung bekämpfen

Grün hob die Barmherzigkeit als einen weiteren Weg zum Glück hervor. Man müsse auch barmherzig mit sich selber sein und den inneren Frieden finden. „All das was in mir ist, muss zusammenklingen, dadurch entsteht der gemeinsame Friede unter uns“, sagte der Pater. Mobbing und persönliche Verfolgung gelte es zu bekämpfen. Menschen, die andere verletzten, würden alte Rechnungen bei den falschen Menschen begleichen. Schließlich verkündete Grün noch die frohe Osterbotschaft und meinte, das wahre Glück finde man in Jesus, der den Tod überwunden habe.

Clemens Bittlinger beschrieb in seinen weiteren Liedern Wege zum Glück: Humor, Zufriedenheit, mit dem was wir haben, und die Verbindung mit Menschen. „Geglückte Zeiten, die wir erleben, machens das Leben wunderbar“, lautetet seine musikalische Botschaft. Er plädierte auch dafür Deutschland als ein schönes Land zu begreifen und sang zusammen mit den Besuchern „Wir wollen aufstehn, aufeinander zu gehn, voneinander lernen, miteinander um zu gehen.“

Stehender Applaus des Publikums war für Clemens Bittlinger und Pater Anselm Grün der verdiente Lohn für ihren gelungen Auftritt. „Sei behütet auf deinen Wegen“ lautete dann das letzte gemeinsam gesungene Lied.