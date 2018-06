Auf eigenen Wunsch: Timo Reus verlässt den VfR Aalen

Eine Ära geht zu Ende. Nach zehn Jahren in Diensten der Fußball-Drittligisten VfR Aalen verlässt Torwarttrainer Timo Reus den Club am Saisonende auf eigenen Wunsch. Das hat der Verein per Pressemitteilung am Morgen mitgeteilt.

„Ich hatte eine tolle Zeit beim VfR Aalen, für die ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Die Arbeit hat mir immer sehr große Freude bereitet. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mehr Zeit für meine Partnerin und unseren gemeinsamen Sohn haben möchte, der Mitte Januar zur Welt kam. Dies lässt sich mit der derzeitigen Tätigkeit und dem Zeitaufwand, gerade auch an den Wochenenden, leider nicht mehr vereinbaren. Ich freue mich auf die noch verbleibenden Monate und bin davon überzeugt, dass wir die Saison erfolgreich beenden“, so Timo Reus zu seinen Beweggründen. Der 43-Jährige wechselte 2008 vom FC St. Pauli auf die Ostalb. Ein Jahr später übernahm er das Amt des Torwarttrainers.

Die Suche beginnt

„Wir bedauern die Entscheidung von Timo, können Sie aber zu 100 Prozent nachvollziehen. Er hat in den vergangenen Jahren exzellente Arbeit beim VfR Aalen geleistet, aus Daniel Bernhardt den aktuell besten Torhüter der 3. Liga geformt und auch die weiteren VfR-Keeper Schritt für Schritt weiter entwickelt. So durfte Jasmin Fejzic 2014 für sein Heimatland Bosnien-Herzegowina an der WM in Brasilien teilnehmen. Dafür gebühren Timo unsere Anerkennung und unser Respekt“, äußerte sich Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR Aalen. Damit müssen sich die Aalener nach der erfolgreichen Trainersuche (Argirios Giannakis übernimmt den Posten in der kommenden Saison, d. Red.) auf die Suche nach einem neuen Torwart-Trainer machen.