Auf die Räder, fertig, los! Vom 7. bis 27. Juni tritt ganz Aalen beim Stadtradeln an. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

In Aalen geht es ab dem 7. Juni beim Stadtradeln um umweltfreundliche Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst viel mit dem Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mitradeln lohnt sich insbesondere in diesem Jahr gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima.

Ob Schulen oder Unternehmen, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.

Radfahrerinnen und Radfahrer können die Stadt Aalen dabei zugleich unterstützen, noch fahrradfreundlicher zu werden. Mit der Meldeplattform RADar! haben sie die Möglichkeit, über die Stadtradeln-App oder auf der Homepage (www.radar-online.net) auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle und schon wird der zuständige Fachbereich in der Verwaltung automatisch informiert.

Stadtradeln ist eine weltweite Aktion des Klima-Bündnisses und die Teilnahme der Kommunen wird vom Land im Rahmen der Initiative Radkultur gefördert.