Auf der Ostalb herrscht große Hilfsbereitschaft für alleinreisende Flüchtlingskinder

Am Donnerstag hat der Geschäftsbereich Jugend und Familie im Landratsamt Ostalbkreis einen Infoabend für Bürger veranstaltet, die freiwillig unbegleitete Flüchtlingskinder aus der Ukraine bei sich zu Hause aufnehmen würden. Kernthema der Veranstaltung waren die Schritte, die Gastfamilien in der Eignungsprüfung durchlaufen müssen.

Außerdem erhielten die Anwesenden eine Einweisung, wie sie den Kindern eine bestmögliche Stütze sein können. Der Große Sitzungssaal des Landratsamts war vollbesetzt – einige unangemeldete Besucher fanden keinen Platz mehr im Raum. Geschäftsstellenleiterin Jutta Funk zeigte sich überwältigt über die Hilfsbereitschaft der Menschen.

Aktuell seien im Ostalbkreis noch keine unbegleiteten Kinder aus der Ukraine angekommen, berichtete Brigitte Pfeiler, die seit vielen Jahren für den Pflegekinderdienst tätig ist. Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine-Krise würden bei ihr allerdings Erinnerungen an die Jahre 2015 und 2016 wachrufen. Damals sei eine Vielzahl unbegleiteter Minderjähriger in Deutschland und im Ostalbkreis angekommen.

Auf alle Eventualitäten vorbereiten

Als die Flüchtlingsströme einsetzten, hätten die zuständigen Stellen unter einem enormen Druck gestanden. Es gehe ihr daher darum, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Hilfe müsse frühzeitig koordiniert werden.

Etwa die Hälfte der rund 150 000 ukrainischen Flüchtlinge, die in Deutschland bereits angekommen sind, seien minderjährig. Die meisten kämen in Begleitung ihrer Eltern. Vorherzusagen, mit wie vielen unbegleiteten Kindern zu rechnen ist, sei wie das Lesen im Kaffeesatz.

„Alle Kinder suchen Sicherheit und Orientierung“, sagte Pfeiler über ihre Erfahrung mit Kindern aus schwierigen Lebensumständen. Sie brächten allerdings auch die wertvolle Fähigkeit mit, sich schnell anzupassen. „Leben Sie Ihr Leben weiter wie bisher“, rät Pfeiler.

Unterstützung vom Jugendamt

Gastfamilien sollten nicht drängen, sondern lediglich präsent sein. Kinder, die den Krieg mit eigenen Augen gesehen haben, würden häufig in eine Art Schockstarre fallen. „Die spüren nichts mehr.“ Nur durch Spiel und menschliche Wärme könne es gelingen, traumatisierten Kindern die Freude am Leben zurückzugeben, so Pfeiler weiter.

Das Jugendamt unterstütze Pflegefamilien mit einer Zahlung zwischen 874 und 1076 Euro. Ebenso könnten viele Erstausstattungsgüter über das Amt bezogen werden. Wer ein Pflegekind bei sich aufnehmen will, muss mindestens 25 Jahre alt sein, darf keine Vorstrafen haben und selbst nicht auf Sozialleistungen angewiesen sein.

Bei der Bewerbung sei neben einer ausführlichen Erklärung der eigenen Lebensumstände und einem Lebensbericht ebenso eine Stellungnahme des Hausarztes erforderlich. So solle sichergestellt werden, dass eine Person in jeder Hinsicht dazu geeignet ist, sich um ein Kind zu kümmern, das womöglich schlimme Erlebnisse hinter sich hat.

Sprachkenntnisse in Russisch und Ukrainisch seien ein besonderer Vorteil. Wer ein Kind in Vollzeitpflege aufnehme, habe auch das Recht auf Elternzeit, fügte Brigitte Pfeiler hinzu.

Die Gastfamilien seien dafür verantwortlich, die Daten ihrer Pflegekinder zu erfassen und sie an die Behörden zu melden. Regulär hätten Ukrainer in Deutschland 90 Tage Aufenthaltsrecht. Dieses könne aber um bis zu einem Jahr verlängert werden.

Vor Ort müsse das Pflegekind einen eigenen Rückzugsort zur Verfügung haben. Einmal monatlich käme ein Mitarbeiter des Jugendamts vorbei, um nach dem Kind zu sehen.

Kindergartenplätze fehlen

Roland Schlipf, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Jugend und Familie, betonte die schnelle Auffassungsgabe von Kindern. Der persönliche Kontakt zu anderen sei wichtiger als organisierte Integrationsmaßnahmen. „Da ist auch Ihre Hilfe gefragt, sich in der Nachbarschaft zusammenzutun“, so Schlipf.

In der anschließenden Fragerunde erkundigte sich eine Besucherin, ob kurzfristig Kindergartenplätze zur Verfügung gestellt werden könnten. Geschäftsbereichsleiterin Jutta Funk gestand ein, dass es hier tatsächlich einen akuten Mangel gäbe. Es sei allerdings ohnehin wichtig, die Kinder zunächst ankommen zu lassen und sie nicht gleich in einem weiteren fremden Umfeld auszusetzen.

Des Weiteren solle zunächst auf unnötige Reisen verzichtet werden, fügte Schlipf hinzu. Ihm seien Fälle bekannt, in denen etwa ein Campingurlaub bei Kindern traumatische Erinnerungen an die Flucht wachgerufen habe.

Es meldete sich ebenfalls eine sichtlich emotional aufgewühlte Frau zu Wort. Sie wollte sicherstellen, dass die beiden siebenjährigen Töchter einer Freundin aus der Ukraine notfalls bei ihr unterkommen können.

Sie habe selbst mit ihrem Mann für eine Weile in Kiew gewohnt, erzählt sie später im Gespräch unter vier Augen. Ihre Freundin wohne in Sumy, im Nordosten der Ukraine. Sie kenne sie schon lange und stehe mit ihr über Whatsapp im ständigen Kontakt.

„Die hoffen gerade jeden Tag, dass ihnen keine Bombe auf den Kopf fällt“, sagt die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte. Die Konvois würden allerdings feststecken – ein Herauskommen gäbe es nicht.

Die Kinder zählen so viel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Besucherin

Wenn ihre Töchter so in Sicherheit kommen würden, würde ihre Mutter sie sogar alleine in einen Bus setzen, schätzt die Frau – so, wie es verzweifelte Mütter schon im Jugoslawienkrieg taten. Eine weitere Freundin stände bereits in Polen auf Abruf bereit, um sie an der Grenze in Empfang zu nehmen.

„Die Kinder zählen so viel. Das kann man sich gar nicht vorstellen“, erzählt sie, den Tränen nahe. Die Ukrainer seien ein optimistisches Volk. Es gebe ein geflügeltes Wort, das auf Deutsch so viel bedeute wie: „Machste dir keine Sorgen, wird alles gut“, das sie in Kiew tausendmal gehört habe. Ihr fehle dieser Optimismus leider.