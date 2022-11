Auf der Achterbahn in die WM-Pause: Der FCH überwintert auf dem dritten Platz

Als Jahn Regensburgs Aygün Yildirim in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ball zum verdienten 4:4 aus kurzer Distanz in die Maschen gehämmert hat, da hat es bei den Gästen kein Halten mehr gegeben.

Heidenheims Frank Schmidt ist auf der Trainerbank in sich zusammengesunken, hatte sich aber zu diesem Zeitpunkt bei seinem Teammanager Alexander Raaf erkundigt, wie lange noch gespielt würde. Zwei MInuten war die Antwort. Geht da vielleicht noch etwas in dieser Achterbahn der Gefühle am letzten Spieltag der Hinrunde? Ja, es ging tatsächlich noch etwas. Noch einmal flog eine Flanke von links von Jonas Föhrenbach in den Strafraum, vorbei an Doppeltorschütze Stefan Schimmer, doch in seinem Rücken stand noch Stefan Schimmer, der den Ball zum 5:4 per Kopf über die Linie wuchtete. Der Rest: Wahnsinn, Ekstase, Jubel pur, die Voith-Arena glich einem Tollhaus. Natürlich war der tosende Jubel auch verbunden mit der Gewissheit, dass der FCH nun auf dem dritten Platz die lange Winterzeit überdauern wird, sogar vier Punkte Vorsprung auf den vierten Rang hat.

Kaum zu glauben: Dieses Spiel begann schleppend

Kaum zu glauben bei diesem Wahnsinnsergebnis, aber die Partie begann ziemlich schleppend. Dann flankten die Regensburger, köpfte Prince Osei Owusu und es stand 0:1. Danach wurden dann auch die Heidenheimer aktiver. Nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste segelte Regensburgs Torwart Thorsten Kirschbaum am Ball vorbei, sodass Tim Kleindienst zum 1:1 einköpfen konnte (21.). Jetzt war der FCH im Spiel und brachte sich durch einen Doppelpack von Adrian Beck (36.) und nochmal Kleindienst (39.) mit 3:1 scheinbar auf die Siegerstraße. Doch, weit gefehlt: Kurz vor der Pause drosch Charalambos Makridis das Leder in den linken Winkel (45.+1).

Anschlusstreffer zeigt Wirkung, Regensburg dominiert

Dieser Treffer zeigte Wirkung beim FCH, der überhaupt nicht wach aus der Pause kam. Der 3:3-Treffer von Nicklas Shipnoski deutete sich an und es hätte für die Mannschaft von Frank Schmidt noch schlimmer kommen können: Blendi Idrizi schlenzte das Leder an den rechten Pfosten (60.), die Heidenheimer bekamen in der Defensive kaum einen Zugriff. Noch einmal Makridis hätte nach einer Hereingabe zwingend treffern müssen, traf das Leder aber aus kurzer Distanz zum Tor nicht richtig (73.). Doch die Effizienz, die die Hausherre seit Wochen auszeichnete, blieb diesen treu: im Sechzehner bekamen die Regensburger diesmal den Ball nicht weg, Denis Thomalla zog ab und traf zum 4:3 (76.). Der Treffer fiel in die Sturm- und Drangphase des Jahn und zeichnete sich nicht unbedingt ab. Die Gäste gaben sich aber längst nicht auf. Kaan Caliskaner verzog noch einmal knapp (78.), Jan Elvedi stand nach einem Freistoß auch völlig blank, brachte das Leder aber auch nicht unter (84.). Der FCH schwamm, schwamm sich aber nicht etwa frei, das 4:4 lag in der Luft – und es sollte noch fallen. Die FCH-Abwehrspieler schauten nur noch zu und warteten, bis Yildirim schließlich traf (90.+2). Doch in diesem verrückten Spiel war das immer noch nicht der Schlusspunkt, Stefan Schimmer durfte sich letztlich zum Helden dieses Spiels machen, in der vierten Minute der Nachspielzeit. „Das war dann einfach nur Ekstase“, sagte er nach der Partie.

Die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte

Nicht nur bei ihm, die Voith-Arena kochte, Regensburg brodelte, ein verrücktes Spiel ist damit zuende gegangen und der FCH darf sich diese Tabelle einrahmen. Es war die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte, 33 Punkte, Platz drei, für Heidenheimer Verhältnisse heißt das: mehr geht fast nicht.