Auf der A7 werden vier Autos durch Kantholz beschädigt.

Insgesamt rund 7000 Euro Sachschaden an vier Fahrzeugen sind am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen entstanden Aus bislang unbekannter Ursache löste sich am Anhänger eines Lastwagens die Ratsche von einem Spanngurt, weshalb ein Kantholz auf die Fahrbahn fiel. Diese wurden von insgesamt vier Fahrzeugen überfahren, die allesamt beschädigt wurden. Drei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.