Auf der A7 kracht es zweimal.

Zwei Unfälle haben sich am Mittwoch auf der A7 ereignet.

Als am Mittwochvormittag ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Auto gegen 11 Uhr die A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen in Richtung Ulm auf dem linken Fahrstreifen befuhr, scherte kurz vor ihm ein 61-Jähriger mit seinem Sattelzug ein, um ein Fahrzeug zu überholen. Der Autofahrer kollidierte dadurch mit dem Heck des Sattelaufliegers, an dem durch den Aufprall die Ladebühne abgerissen, beide Rückleuchten sowie zwei Druckluftkessel im Heckbereich beschädigt wurden.

Das Auto kam nach der Kollision an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen war mit 14 Mann und drei Fahrzeugen zum Abstreuen der Fahrbahn im Einsatz, da aus dem Auto Benzin ausgelaufen ist. An dem Auto entstand ein Totalschaden von rund 70 000 Euro, am Sattelzug wird der Schaden auf rund 10 000 Euro beziffert.

Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen fuhr am Mittwoch gegen 17.10 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer eines Kleintransporters auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen aus unbekannter Ursache auf den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzugfahrers auf. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 21 000 Euro.