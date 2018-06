Auf der A7 kracht es drei Mal.

Auf der A7 haben sich am Dienstag auf der Richtungsfahrbahn Ulm drei Unfälle ereignet. Alle sorgten für entsprechende Behinderungen.

Eine 38-jährige Ford-Fahrerin war auf Höhe Lauchheim gegen 16.40 Uhr auf nasser Fahrbahn zu flott unterwegs. Sie kam aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und stieß dabei gegen einen neben ihr fahrenden Audi eines 46-Jährigen. Beide Fahrzeuge drehten sich in der Folge und kamen von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 00 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Gegen 17.30 Uhr geriet ein 64-Jähriger mit seinem Porsche ins Schleudern, weil er etwa 400 Meter vor der Ausfahrt Aalen-Oberkochen zu schnell unterwegs war. Er prallte dadurch zunächst gegen die rechten Schutzplanken, danach gegen die Mittelschutzplanken, die dadurch regelrecht aus der Verankerung gerissen wurden. Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Autobahnmeisterei wurde zur Reparatur der Mittelschutzplanke hinzugerufen. Der Porsche wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 40 000 Euro.

Rettungsdienst versorgt Verletzte

Gegen 18.15 Uhr schließlich ereignete sich auf Höhe Ellwangen ein dritter Unfall in Fahrtrichtung Ulm, diesmal mit drei Leichtverletzten. Ein 37 Jahre alter Lastwagenfahrer wechselte vom echten auf den linken Fahrstreifen, um einer 19-jährigen Autofahrerin das Auffahren an der Anschlussstelle zu ermöglichen. Dabei übersah er einen von hinten heranfahrenden, bereits im Überholvorgang befindlichen 44-jährigen Autofahrer. Dieser zog nach rechts, um ein Auffahren auf den Lastwagen zu verhindern, stieß dabei aber gegen das Auto der 19-Jährigen. Dieses schleuderte anschließend gegen den Lastwagen und kam schließlich an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Lastwagen drehte sich um 180 Grad und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Dort prallte das 44-Jährige mit seinem Auto frontal gegen den Lastwagen. Beide Autofahrer sowie eine 19 Jahre alte Beifahrerin im Auto der 19-Jährigen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35 000 Euro beziffert.

