Auf den Stadtlauf folgt das Finale

Während derzeit fast alles über die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland redet, wird in Aalen der Stadtlauf vorbereitet. Der Ausrichter, die LSG Aalen, hat nun den Rahmen für die 32. Ausgabe veröffentlicht und irgendwie spielt auch hier die Fußball-WM eine Rolle. Schließlich wird der Lauf am 15. Juli gestartet und damit am Finaltag.

Die größte Neuerung bei der Ausgabe in diesem Jahr ist die Startzeit des Hauptlaufs. Anders als bislang wird dieser nicht am Nachmittag sein, sondern bereits um 10.10 Uhr gestartet - nach einer kurzen Andacht. „Wir haben uns hier mit der Kirche abgestimmt, da wir eigentlich aus Rücksicht keine Events zu Gottesdienstzeiten abhalten wollen“, sagt Ingo Sachs von der LSG Aalen. Hintergrund für die frühe Startzeit ist die Tatsache, dass der Sparkassenplatz und damit der Start- und Zielbereich bereits spätestens um 15 Uhr (Finale der Fußball-WM beginnt bereits um 17 Uhr) geräumt sein muss. Damit die Aufbauarbeiten des dort stattfindenden Public Viewing nicht gestört werden. „Der Termin am Finaltag ist nicht optimal. Aber es gibt auch bei den Läufern feste Terminpläne und da können wir nicht einfach unseren Lauf verschieben. Sonst gäbe es mit anderen Läufen wieder Überschneidungen“, so Sachs weiter. Vorteil für die LSG aus Aalen ist, dass sie auf die bereits an Ort und Stelle befindlichen Toilettenwagen und Biergarnituren zurückgreifen kann. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Auch die angebotenen Läufe unterscheiden sich nicht vom Stadtlauf aus dem Vorjahr. Die Zeiten und Ergebnisse werden zudem wieder auf der LED-Wand der Kreissparkasse angezeigt werden.

Den Läufern wird außerdem an der Strecke durch die Cheerleader des TSV Wasseralfingen eingeheizt. Zusätzlich wird es ein weiteres Rahmenprogramm geben. Der letzte Lauf wird der Bambinilauf sein, der um circa 13.40 Uhr gestartet wird. Neben dem Hauptlauf (rund zehn Kilometer), dem Jugendlauf (rund fünf Kilometer), den Schülerläufen, dem Bambinilauf wird es auch wieder einen Teamlauf geben. In allen Läufen hoffen die Veranstalter noch auf steigende Anmeldezahlen.

„Wir werden nach den Läufen eine Umfrage unter den Teilnehmern machen, wie sie den veränderten Ablauf finden und daraus unsere Schlüsse ziehen“, sagt Sachs und vielleicht wird ja das eine oder andere in der 33. Ausgabe des Stadtlaufes so beibehalten.