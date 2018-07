Auf den Spuren von Kerber und Co.

Im Rahmen einer dezentralen Tennissichtung der Jahrgänge 2008 bis 2011 fand am vergangenen Montag auf der wunderschön gelegenen Tennisanlage in Kirchheim ein Kinderspezialtraining unter der Leitung von Verbandstrainer Markus Knödel statt.

17 Mädchen und Jungen aus Kirchheim und den benachbarten Vereinen nahmen an diesem erstmaligen, von der Tennisabteilung Kirchheim organisierten Event teil und hatten an den verschiedenen matchorientierten Übungen mit der kleinen Filzkugel reichlich Spaß. Auf vier Kleinfeldern wurden Vorhand, Rückhand, Volley und Aufschlag geübt und man konnte hier schon erkennen, dass auch in den kleinen Vereinen eine gute Trainingsarbeit geleistet wird.

Ein neuer Tennisstar? Noch fraglich

Ob allerdings ein neuer Tennisstar mit dabei war, der in naher Zukunft so wie Angelique Kerber vor kurzem Wimbledon gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Im Vordergrund dieser Veranstaltung stand auch eher die Vermittlung von Trainingsmöglichkeiten und die Motivation, sich weiter verbessern zu können. Dies wurde von dem eigens angereisten Verbandstrainer Knödel hervorragend umgesetzt, wovon sich die zahlreichen Zuschauer, Eltern und Begleiter der Kids in über 90 Minuten Training ein beeindruckendes Bild machen konnten. Eine rundum gelungene Veranstaltung in Kirchheim, die für die Kinder ein Start sein könnte.