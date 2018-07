Mit Gold, Silber und Bronze zeigten die Athleten der LSG Aalen bei den Württembergischen Meisterschaften der U 16, dass sie auf den Punkt topfit waren. Highlight war der Titelgewinn von Marc Hegele über die 800 Meter. Vier Athleten starteten im nahegelegenen Heidenheim bei den Württembergischen Einzelmeisterschaften: zwei Stabhochspringer und zwei Läufer.

Als erster startete Paul Kroiß (M14) im Stabhochsprung. Weil es ständig leicht regnete, gab es beim Stab nicht die optimalen Bedingungen an diesem Tag. Kroiß konnte nicht an seine Vorleistung herankommen und wurde am Ende mit 2,40 Meter Fünfter.

Mit dem Wetter kam Amelie Konrad (W 15) mit dem Stab deutlich besser zurecht als ihr männlicher Kollege. Sie meisterte souverän alle Höhen bis 2,40 Meter und konnte sich dann zunächst über eine neue Bestleistung freuen. Sie schaffte die nächste Höhe nicht mehr, jedoch blieb am Ende ein super dritter Platz stehen.

Als erster Läufer war Hegele (M 14) über 800 Meter an der Reihe. Aufgrund der Vorleistungen konnte er sich Hoffnungen auf den Titel machen, da nur noch ein weiterer Athlet dieses Jahr schon die zwei Stadionrunden in 2:07 Minuten gelaufen war. Nach schnellen ersten 200 Metern entwickelte sich das Rennen in der ersten Runde doch sehr langsam.

So ging der Aalener bei 350 Metern an die Spitze der Gruppe und zog das Tempo etwas an. Ihm konnten nur noch zwei Athleten folgen, die man im Vorfeld auch auf der Rechnung haben musste. 200 Meter vor dem Ziel ging dann der Sindelfinger Alexander Stepanov an Hegele vorbei, doch dieser blieb seinem Konkurrenten auf den Fersen. Eingangs der Zielgeraden zeigte der Aalener dann, dass er auch sehr schnelle letzte 100 Meter laufen kann. Mit einer Sekunde Vorsprung sicherte er sich in 2:11,18 Minuten seinen ersten württembergischen Titel. Hegele durfte sich zusätzlich zur Goldmedaille über eine Einladung zum U 16 Camp in den vorletzten Sommerferienwoche freuen.

Den Abschluss bildete Lucy Lou Müller (W 14) über die 800 Meter. Auch sie zählte klar zum Kreis der Favoritinnen, da sie als Beste gemeldet war. Doch einige ihrer Konkurrentinnen waren mit ähnlich guten Vorleistungen nach Heidenheim gereist.

Deshalb kamen noch weitere fünf Athletinnen für den Titel in Frage, was sich auch im spannenden Rennverlauf und den Kämpfen auf der Zielgeraden zeigte. Am Ende konnte sich Müller über eine neue Bestleistung von 2:17,72 Minuten freuen und über den zweiten Platz.