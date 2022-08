Auf dem Weg zum Tennistrainer den nächsten Schritt gemeistert

Aalen (an) - Am 29. und 30. Juli ist der Tennisassistenten-Lehrgang des WTB Bezirks B auf der Anlage des TC Aalen abgehalten worden. Mit rund 40 Teilnehmern ist der Lehrgang ausgebucht und die Tennisplätze gut gefüllt gewesen. Dieser Lehrgang war für die Teilnehmenden der zweite Baustein der Tennisassistenten-Ausbildung. Im ersten Teil wurden online im März 2022 bereits die theoretischen Grundlagen des Tennistrainings im Vorschul- und Grundschulalter gelegt.

Im praxisorientierten Lehrgang in Aalen wurden insbesondere die Inhalte der Trainingsmethodik für verschiedene Altersklassen und Spielstufen vermittelt. Die Teilnehmenden konnten dabei selbst kleine Übungen ausprobieren und neue Trainingsansätze wie die Bewegungsbaustelle aus Sicht der Spielanfänger erleben. Am zweiten Tag des Lehrgangs durften alle Teilnehmenden die Trainerrolle einnehmen und die gelernten Methodiken in kleinen Lehrproben umsetzen. Hilfestellung und Tipps bekamen sie dabei von Lehrgangsleiter und Verbandstrainer Markus Knödel und den erfahrenen Trainern Marc Schray, Anna Rothenbach, Tanja Reichert-Knödel und Daniel Stöhr.

Außerdem unterstützte WTB-Cheftrainer Michael Wennagel die Durchführung des Lehrgangs und gab den zukünftigen Tennisassistenten hilfreiche Ratschläge. Mit dem Abschluss der Ausbildung können die neuen Coaches nun als Assistenten in ihren Vereinen agieren und Kindern im Vorschul- und Grundschulalter sowie erwachsenen Spielanfänger gemeinsam mit den Trainern das Tennisspielen näherbringen. Die zwei Tage bereiteten allen Teilnehmenden viel Spaß, sodass bereits einige der frischgebackenen Tennisassistenten die Teilnahme an der darauf aufbauenden C-Trainer-Ausbildung beim WTB in Betracht ziehen.