„Diese Ausstellung wird in dieser Zusammenstellung nie wieder zu sehen sein.“ Hermann Schludi, Kulturbeirat der Stiftung Schloss Fachsenfeld, weiß, was er an der Ausstellung „Vom Abbild zur Impression“ hat. Und er übertreibt nicht, wenn er im Vorfeld von „einer nie dagewesenen Vielfalt und Fülle“ spricht. Am Sonntag, 7. April, um 11 Uhr ist Eröffnung auf Schloss Fachsenfeld.

In Zahlen: Auf geschätzten 400 Quadratmetern – dem gesamten ersten Stock – sind knapp 130 Werke von 70 namhaften Künstlern ausgestellt, aus privaten Sammlungen und bisher noch nicht öffentlich zu sehen, aber auch aus dem Stiftungsbestand. Schludi: „Die Crème des 19. Jahrhunderts, alles, was Rang und Namen hat.“ Alle Künstler vereint: Sie bilden die Kunst aus der Zeit von 1810 bis 1900 in Süddeutschland und Österreich ab.

Ordnung in die Fülle bringen

Schludi hat versucht, Ordnung in die Fülle zu bringen. Sortiert hat er nach Themen: Arbeitswelt, Privatleben, Landschaftsmalerei, Porträts. Zu sehen, so sagt er, „sind alle wichtigen Absolventen der drei großen Akademien in Süddeutschland – Karlsruhe, München und Stuttgart. Wir decken das 19. Jahrhundert in seinen ganzen stilistischen Erscheinungsformen ab.“ Erste Versuche Richtung Jugendstil sind zu bewundern, der Realist Hans Thoma, aber auch der Münchner Carl Theodor von Piloty, laut Schludi „einer der bedeutendsten Porträtmaler.“ Schludi sieht die Ausstellung als Fortsetzung dessen, „was wir mit Spitzweg im vergangenen Jahr begonnen haben“.

Die 130 Arbeiten bieten aber nicht nur einen Einblick in das künstlerische Schaffen des 19. Jahrhunderts, sondern vermitteln auch einen Eindruck, wie die Menschen damals gelebt und gearbeitet haben. Marktszenen sind zu sehen, Militärbilder, Landschaftsbilder, die zum Beispiel zeigen, welche Auswirkungen die Jahreszeiten damals auf das Leben der Menschen hatten. Ja, so manches Bild wirft auch einen Blick in die Häuser und Wohnungen.

Und wer sich die Bilder genauer anschaut, der entdeckt auch Freiherr Wilhelm von König mit seinen vier Söhnen, gemalt von Carl von Ebersberg, Wilhelm von König, der 1827 das Schloss Fachsenfeld kaufte und ausbaute. Das Bild befindet sich im Besitz der Stiftung Schloss Fachsenfeld. Und weil auch Franz von Koenig, der Vater des letzten Schlossbesitzers Reinhard von Koenig, ein großer Kunstsammler war, sind natürlich auch stiftungseigene Werke von Hermann Pleuer in die Ausstellung integriert. Die älteste ausgestellte Arbeit stammt übrigens von Ferdinand Waldmüller aus dem Jahr 1818.

Für Roland Schurig, den Geschäftsführer der Stiftung Schloss Fachsenfeld, passt die Ausstellung ganz wunderbar ins Schloss. 1827 erwarb Wilhelm von König das aus dem 16. Jahrhundert stammende Schloss und baute es samt Park 30 Jahre lang aus. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Jugendstilbibliothek und Galerie ausgebaut. Über vier Generationen hinweg war das Schloss im Familienbesitz der Freiherrn von Koenig. „Eine tolle Sache“, so Schurig, „Bilder aus dem 19. Jahrhundert in einem Schloss, dessen heutiges Aussehen aus dieser Zeit stammt.“ Zur Eröffnung am Sonntag um 11 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Thilo Rentschler, bevor Hermann Schludi in die Ausstellung einführen wird.