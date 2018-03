Auf dem Weg zum digitalen Landratsamt

Bis man seiner Alexa zu Hause einmal wird sagen können, sie solle das Verwarnungsgeld für zu schnelles Fahren an die Kreiskasse überweisen, wird es sicher noch eine Weile dauern. Ansonsten ist das Landratsamt des Ostalbkreises aber schon gut vorangekommen auf dem Weg zur digitalen Verwaltung, neudeutsch E-Government. Einkauf, Personalbewerbungen, Vergaben, Posteingang, Postausgang – in vielen Bereichen hat die Digitalisierung schon heute ihre Hand im Spiel, weitere sollen möglichst rasch folgen.

„Digitale Strategie 2020“ heißt das 25 Seiten starke Papier, das der Kreistag im Oktober vergangenen Jahres verabschiedet hat. Es listet nicht nur einen aktuellen Zwischenstand auf, sondern zeigt auf, „welche Schritte hin zu einer Digitalisierung zu meistern sind und was noch unternommen (und investiert) werden muss, um das ehrgeizige Ziel 2020 zu erreichen“, wie Landrat Klaus Pavel in seinem Vorwort schreibt. Und dieses Ziel der Landkreisverwaltung heißt, bis zum Jahr 2020 die E-Akte, also die elektronische, papierlose Akte in allen Dezernaten und Geschäftsbereichen einzuführen.

Durchaus positive Veränderungen

Die Digitalisierung wird die Landkreisverwaltung dabei nachhaltig verändern – räumlich, personell, menschlich. Und das in jeder Hinsicht im positiven Sinne, wie Martin Brandt, der Fachbereichsleiter Organisation im Geschäftsbereich Personal und Organisation, und seine Mitarbeiterin Angela Brunnhuber überzeugt sind. Beispiel elektronischer Einkauf: Er startete im Jahr 2006 und habe sich eindeutig als sparsamer und effizienter erwiesen, sagt Brandt. Die zu bestellenden Büroartikel konnten standardisiert werden, von den zuvor jährlich dafür benötigten rund 500 000 Euro konnten bereits 120 000 Euro pro Jahr eingespart werden. Und weil ausschließlich bei Händlern bestellt wird, mit denen das Landratsamt einen Vertrag abgeschlossen hat, sei das Verfahren auch korruptionssicher.

Eine „enorme Erleichterung“, so die eindeutige Aussage, sei auch das elektronische Bewerberverfahren bei Einstellungen. Weil das System die eingegangenen Bewerbungen selber strukturiert, standardisiert und filtert, sei die Qualität der Auswahl höher und das ganze Verfahren übersichtlicher geworden.

Zauberwort heißt Null-Verscannung

Drittes, umfassendes Beispiel: die Einführung der elektronischen Akte. Als Pilotprojekt bereits 2012 in Zusammenhang mit dem Neubau für das Jobcenter in Schwäbisch Gmünd gestartet, hat man im Landratsamt schnell gemerkt, dass eine Verscannung aller bereits vorhandenen Papierakten – mit Verlaub – „Quatsch“ wäre. Allein für die rund vier Millionen Blatt an Akten des Jobcenters hätte das professionelle und rechtssichere Scannen rund 200 000 Euro gekostet und einen gewaltigen logistischen Aufwand bedeutet. Die Lösung hieß daher: Null-Verscannung. Will heißen, es wird keine Altakte komplett eingescannt, es werden im Einzelfall nur die Teile digitalisiert, die zur Weiterbearbeitung eines Vorgangs in Form einer E-Akte nötig sind. Nach aller Erfahrung sind dies lediglich fünf Prozent aller Altakten. Komplett wandern die Altakten ins Archiv, wo man jederzeit auch auf alle anderen Teile zurückgreifen kann.

Apropos Scannen: Das spielt auch beim elektronischen Posteingang eine große Rolle. Anstatt die in Papierform eingehende Post einfach hausintern weiterzuleiten, wird diese für die Bereiche, die schon auf E-Akte umgestellt sind, eingescannt und dann elektronisch weitergeleitet. In Zusammenarbeit mit dem Ellwanger Rabenhof bietet das Scanbüro inzwischen auch mehreren Menschen mit Handicap einen sicheren Arbeitsplatz. „Digitalisierung ist also auch ein Beitrag zur Integration“, ist Martin Brand überzeugt.

Wie sich überhaupt auch einzelne Arbeitsplätze mit der Digitalisierung verändern, in der Regel höherwertig und interessanter werden. Ein Beispiel dafür ist der elektronische Postausgang. Was schon jetzt für das Jobcenter funktioniert, soll einmal für die gesamte Landkreisverwaltung gelten: Papierpost verschickt sie nicht mehr selbst, sie lässt verschicken. Digital werden solche Schreiben und Schriftsätze an einen Postdienstleister weitergegeben, der sie dann ausdruckt, kuvertiert, frankiert und schließlich versendet. „Das ist schneller, effizienter und sicherer“, sagt Brandt. Und die Mitarbeiterin, die bislang sechs Stunden am Tag nur Ausgangspost frankiert hat, kann künftig eine andere, höherwertigere Arbeit in der Post-/Scanstelle erledigen.

Flächen für Menschen statt für Akten

Wie sich die Digitalisierung schließlich auch im Gebäude selbst niederschlagen wird, zeigt die Raumplanung, welche die Kreisverwaltung für den geplanten zweiten Dienstsitz auf dem Union-Gelände ausgearbeitet hat. „Wir haben dort kaum noch mit Aktenschränken und Registraturen geplant“, sagt Brandt. Denn bis der Neubau einmal in Betrieb sein wird, ist das gesamte Landratsamt auf E-Akte umgestellt. „Wir stellen die Raumflächen dann lieber den Menschen statt für Akten zur Verfügung“, meint er.