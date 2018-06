Auf dem richtigen Weg

Der HC Suebia Aalen hat sich in der 3. Hockey-Verbandsliga ein 4:4 Unentschieden gegen den direkten Tabellennachbarn HC Tübingen erkämpft. Die Sueben bleiben damit weiterhin an der Tabellenspitze der 3. Verbandsliga. Durch die starke Konkurrenzsituation in der Liga verbessert sich die Ausgangssitation jedoch nicht wirklich. Positiv zu erwähnen ist aber, dass das Minimalziel Klassenerhalt geschafft wurde.

Aalen ging durch einen blitzschnellen Konter durch Niklas Tröster früh in Führung gehen. Durch den Führungstreffer kam immer mehr Kontrolle in das Aalener Spiel. Über konzentriertes Kombinationsspiel konnten immer wieder Nadelstiche in Richtung des gegnerischen Tores gesetzt werden, die aber leider nicht verwertet werden konnten.

Die Tübinger stellten den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Binnen weniger Minuten zerschlugen zwei Tore der Gäste die Aalener Hoffnungen auf ein kontrolliertes Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Sören Kopelke mit einer verwandelten Strafecke auf den 2:2 Pausenstand. In der Halbzeitansprache durch Aalens Coach Steffen Deigendesch wurde der Mannschaft klar gemacht, dass der eingeschlagene Weg der ersten Halbzeit der richtige sei, um das Spiel für sich entscheiden zu können.

Außerdem sollte im gleichen Zug die Defensivarbeit aber verbessert werden, um Gefahrsituationen im eigenen Schusskreis zu vermeiden. Doch dem 3:2 von Klaus Spazal zur erneuten Führung der Aalener folgte ein Doppelschlag der Tübinger, die Mitte der zweiten Halbzeit mit 4:3 vorne lagen. Wie es sich für ein echtes Spitzenspiel gehört, wurde von Aalener Seite noch einmal alles in die Waagschale geworfen, um noch etwas Zählbäres aus dem Spiel mitzunehmen. Die riskante Dauerbelagerung der Tübinger Spielhälfte sollte den Sueben jedoch Recht geben. Stefan Berndt traf wenige Augenblicke vor Spielende kurios zum 4:4.