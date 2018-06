Auf dem Land schauen Spieler in die Röhre

Knapp eine Woche ist hierzulande die Veröffentlichung des Spiels Pokémon Go nun her. Rund zehn Millionen Spieler sollen das Spiel von Nintendo und Entwickler Niantic bereits bundesweit spielen – der Hype hält weiterhin an. Auch in Aalen. Das verrät ein Blick in die Fußgängerzone, den Stadtpark oder vor die Sehenswürdigkeiten in der Stadt, die den zahlreichen Spielern als sogenannte Pokéstops und -shops dienen.

Doch Spieler, die nicht in der Innenstadt wohnen, sondern außerhalb oder gar auf dem Land, können schnell ein Problem bekommen. Ein Test der Redaktion hat gezeigt: In kleinen Stadtbezirken oder Gemeinden wie Hüttlingen wird das Spielen ungleich schwerer. So finden sich beispielsweise nördlich von Wasseralfingen in einem größeren Umkreis nur noch selten die so wichtigen Poké-Stationen, an denen Spieler Bälle zum Fangen der Tierchen, Heiltränke und Lockmittel auffüllen können. In Hüttlingen ist es nur eine, das Muffigel-Denkmal.

Zum Vergleich: In der Aalener Innenstadt geben sich die Stationen alle paar Meter die Klinke in die Hand. Der Brunnen vor dem Alten Rathaus, „Der Zeitungsleser“ und die Bar „Alter Hobel“ in der Helferstraße, um nur einige zu nennen. Die Folge: Kinder, Jugendliche und junggebliebene Spieler müssen in die Stadt fahren. Die Alternative belastet den Geldbeutel der Pokémon-Jäger auf dem Land. Denn das Spiel kann zwar kostenlos in den App Stores für Android- und Apple-Smartphones heruntergeladen werden. Doch im Spiel selbst müssen sich die Tierfänger mit sogenannten In-Game-Käufen über Wasser halten, wenn sie nicht regelmäßig an die Auffüllstationen kommen. 200 neue Bälle kosten so rund acht Euro.

Nintendo jetzt wertvoller als Sony

Für Entwickler Niantic ein lohnenswertes Geschäft. Auch Nintendo profitiert. Der Marktwert des japanischen Spieleherstellers hat sich aufgrund des weltweiten Erfolgs innerhalb kürzester Zeit verdoppelt. Mittlerweile ist der Videospielekonzern mit 4,36 Billionen Yen (umgerechnet 37,3 Milliarden Euro) wertvoller als der Elektronik-Riese Sony.

„Nintendo und Niantic haben mit dem Spiel vieles richtig gemacht und werden mit Pokémon Go als Wegbereiter in die Geschichte eingehen“, glaubt Harald A. Summa, Geschäftsführer von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. „Das Spiel ist ein Lehrstück, wie sich eine etablierte Marke innovative Technik zunutze macht und für einen massenhaften Spielspaß sorgt.“ Summa geht davon aus, dass das Spiel dem Markt für Augmented Reality (erweiterte Realität) und standortbezogenen Diensten auf dem Smartphone zum massenhaften Durchbruch verhilft.

Der erwartete Durchbruch wird derzeit aber von den Akkuleistungen stark eingebremst. „Wenn wir eine Stunde spielen, sind 40 Prozent des Akkus verbraucht“, berichten die Jugendlichen Nathalie Häusler, Nico Lutz und Vanessa Frank, die mit ihren Handys und zusammen mit drei weiteren Freunden die Aalener Innenstadt unsicher machen. Dennoch sind sie begeistert von dem Spiel. „Wir spielen in der Gruppe und sind gleichzeitig draußen“, erklären sie den Reiz, der sie rund zwei Stunden täglich nach Pikachu, Relaxo und Co. jagen lässt. Ihr nächster Stop ist die Aalener Bibliothek. Nein, nicht für Bücher. „Hier können wir das Ladegerät anschließen.“