Auch nach Runde vier ganz oben

Das Wetterfenster am vergangenen Wochenende war klein aber dennoch ausreichend für gute sportliche Leistungen mit dem Segelflugzeug. Im Wesentlichen konnten die Aalener Piloten ihre Flüge auf der Schwäbischen Alb zwischen Geislingen und der Fränkischen Alb bis weit nach Bayern hinein in Altmühltal machen. Am Ende des Tages bleiben die Aalener weiter Spitzenreiter in der Bundesliga.

Allerdings haben die direkten Ligakonkurrenten aus Schwäbisch Gmünd den zweiten Platz in Runde vier erreicht. Was die Bundesliga-Wertung aus Sicht aller Flieger im Ostalbkreis noch spannender werden lässt.

Die Wetterlage für schnelle Leistungsflüge am vergangenen Samstag war geprägt durch mehrere Luftmassen, die im Einfluss der genannten Systeme unterwegs waren. Von Westen näherte sich Warmluft, die Segelflieger gar nicht mögen, von Nordosten floss dagegen eine kühlere und anfangs noch feuchte Luftmasse heran. Angespornt von den Leistungen der ersten Bundesliga-Mannschaft des LSR Aalen ist in diesem Jahr auch wieder die Jugend des Luftsportrings.

Die U-25 Mannschaft aus Elchingen belegte vor zwei Jahren bereits den zweiten Platz in der Tabelle der U-25-Bundesliga. Luftsportring Jugendleiter Thomas Mannal und auch Maximilian Grandy als junge aber bereits sehr erfahrene Streckenpiloten haben in den ersten Runden die Luftsportring Jugend zu einem eingeschworenen Team zusammengeschweißt.

Die vergangene Runde vier brachten den Führungswechsel in der U-25-Bundesliga-Tabelle. Die Elchinger-Jugend führt nun.