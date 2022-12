Auch in Aalen: „Wir haben eine Riesen-Infektionswelle“

Hohes Fieber, Husten, Halsweh, Schnupfen: Es geht gehörig was um, auch in Aalen und gerade bei Kindern. Die Kinderklinik am Ostalb-Klinikum ist mehr als ausgelastet, Kinderarztpraxen sind voll, und in den Apotheken ist nur mit viel Glück ein Fiebersaft zu bekommen. Da haben’s Eltern schwer.

„Ja, wir haben eine Riesen-Infektionswelle“, bestätigt die Kinderärztin Dr. Heike Crane. Am Freitag sei’s besonders extrem gewesen. Sie konnte nur deshalb alle ihre kleinen Patienten versorgen, weil sie und ihr Team zusammen an diesem Tag acht Überstunden machten. „Wir haben viele Kinder mit Influenza, also der echten Grippe, und mit dem RS-Virus“, berichtet die Ärztin. Dazu kämen weitere Viren wie Rhino- und Adenoviren. Letztere äußerten sich auch durch Magen-Darm-Probleme. „Dazu kommt Corona beziehungsweise ein Immunsystem, das durch Corona geschwächt worden ist“, ergänzt Heike Crane.

Antibiotikum nutzlos

„Bei keinem dieser Viren hilft ein Antibiotikum“, erklärt die Ärztin. Fast alle ihre kleinen Patienten haben Fieber, viele Husten, manche auch Schnupfen. Deshalb allein müsse kein Kind ins Krankenhaus. „Die arbeiten dort am Anschlag“, weiß Heike Crane und beruhigt: Eltern sollten „keine Angst vor dem RS-Virus haben, solange ihr Kind normal atmet und gut trinkt“. Allerdings: Sollte auch nur eines der folgenden Warnsignale für Atemnot auftreten, „dann muss ein Arzt das Kind sehen“:

Achtung, Warnsignale:

Wenn das Kind mehr als 60-mal pro Minute atmet,

wenn es beim Ausatmen pfeift,

wenn die Nase sich beim Atmen bewegt,

wenn die Haut sich beim Atmen unter oder auf den Rippen oder am Hals nach innen einzieht.

Zu fiebersenkenden Mitteln wie Ibuprofen oder Paracetamol rät die Ärztin nur, wenn das kranke Kind besser schlafen oder trinken soll oder Schmerzen hat. „Sonst nicht“, so Crane. Ein Kind kuriere seine Grippe nicht gut aus, wenn es sich dank Fiebersaft trotz Krankheit fit fühle und durch die Gegend renne. Sollte Ibuprofen doch nötig sein: Ab sechs Jahren dürfen Kinder das Mittel in Tablettenform zu sich nehmen. „Die gibt es“, sagt Dr. Crane.

Was es in den Apotheken kaum noch gibt, sind fiebersenkende Mittel in Saftform für Kleinkinder. „Das ist keine schöne Situation“, bestätigt Boris Haluszczynski, der in einem Verbund die Limes-Apotheke in Wasseralfingen, die Apotheke am ZOB, die Apotheke im Reichsstädter Markt und die Härtsfeld-Apotheke in Ebnat betreibt. Es gebe schon lange Lieferengpässe. „Bei Ibuprofen beobachten wir das seit Juli, bei Paracetamol seit rund acht Wochen“, berichtet der Apotheker.

„Besonders bitter“

Mit seinem Verbund sei er in der glücklichen Lage, dass seine Apotheken sich gegenseitig beliefern könnten, so Haluszczynski. „Wenn also einmal zehn Fläschchen lieferbar waren, helfen die Apotheken sich gegenseitig damit aus.“ Trotzdem sei es besonders im Apotheken-Notdienst und am Wochenende „besonders bitter“, Eltern sagen zu müssen: „Wir haben nichts.“ Die meisten Väter und Mütter zeigten Verständnis, manche aber auch nicht.

Noch problematischer als den Ibuprofen-Mangel empfindet Haluszczynski, „dass auch manche Antibiotika ausgehen“. Den Grund dafür sieht er im Mangel an Rohstoffen, die aus Südostasien kämen: „Unter anderem wegen der rigiden Corona-Politik in China stauen sich die Schiffe für den Transport. Bis diese Staus aufgelöst sind, wird es noch dauern“, vermutet er.

Der Wochenbericht des RKI

Dass die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE-Rate) in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen ist und „aktuell sogar über dem Niveau der Vorjahre zum Höhepunkt schwerer Grippewellen“ liegt, teilt auch das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht für die 48. Kalenderwoche mit. Die Welle sei auf eine Ko-Zirkulation verschiedener Atemwegserreger zurückzuführen. „Dabei verursachten mit weiter steigender Tendenz Influenzaviren und mit abnehmender Tendenz RS-Viren den Hauptteil der akuten Atemwegserkrankungen“, so das RKI.

Erkankungen spürbar in den Kindergärten

Das sei auch in den Kindergärten zu spüren, unter anderem den städtischen, berichtet Pressesprecher Stephan Dürr. „Wir haben in letzter Zeit eine größere Zahl an Erkrankungen festgestellt. Das betrifft sowohl die Kinder als natürlich auch die Betreuer und Betreuerinnen in den Kitas“, stellt er fest.

Die Schulen: Betroffene heftiger und länger krank

In den Schulen wirkt sich die Welle unterschiedlich aus. Während das Theodor-Heuss-Gymnasium laut Schulleiter Christoph Hatscher keine besonders große Welle an kranken Schülern oder Lehrkräften beobachtet, meldet Schulleiter Karl Frank von der Schillerschule zwar nicht mehr Krankheitsausfälle als sonst im Dezember, „aber wenn es jemanden erwischt, dann dauert es länger, bis er wieder auf den Beinen ist“.

„Auffallend ist, dass die Betroffenen heftiger und länger krank sind. Das ist in diesem Jahr anders als sonst“, meldet auch Greutschul-Rektor Matthias Thaler. Eltern, die ihre Kinder krank melden, erzählten von hohem Fieber. „Die liegen richtig flach.“ Thaler schätzt die krankheitsbedingten Ausfälle bei den Schülerinnen und Schülern auf acht bis zehn Prozent. Noch dazu beobachtet er: „Manche Kinder kommen nach einer Woche wieder, aber dann fehlen sie wieder.“ Und es gebe nicht nur Atemwegserkrankungen. „Auch Magen-Darm „geht um, viele Kinder müssen spucken“. Bedenke man allerdings, dass die Greutschule eine große Ganztagesschule mit Betrieb bis 17.30 Uhr ist, dann hielten sich die Krankheitsfälle aktuell in normalen Grenzen. „Sie sind bei uns nicht höher als an anderen Schulen.“