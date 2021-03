Auch in Aalen: Licht aus für den Klimaschutz

Eine Stunde Dunkelheit für den Klimaschutz: Auch Aalen hat sich am Samstagabend an der „Earth Hour“ beteiligt. Ab 20.30 Uhr haben viele Städte für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. So standen auch viele bekannte Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Akropolis in Athen im Dunkeln. Auch die Stadt Aalen, die Katholische Kirche und die Evangelische Kirchengemeinde waren in diesem Jahr dabei und schalteten eine Stunde lang die Beleuchtung von markanten Gebäuden ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Foto: Thomas Siedler