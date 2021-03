Auch Eckl bleibt in Essingen

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen kann eine weitere Verlängerung verkünden. Die 29-jährige Offensivkraft Johannes Eckl hat seinen Kontrakt um zwei weitere Jahre, bis 2023, verlängert.

2018 ist Eckl von der SG Bettringen ins Schönbrunnenstadion gewechselt. Der Sprung war hoch, doch er hat ihn gemeistert. Aufgehalten haben ihn nur Verletzungen.

„Mein Achillessehnenriss hat mich natürlich zurückgeworfen, insgesamt aber kann ich auf eine gute Zeit beim TSV zurückblicken“, sagt Eckl nach der Unterschrift. Drei Treffer hat er in dieser bislang so lange unterbrochenen Saison beigesteuert, seinen Teil dazu beigetragen, dass der TSV an der Spitze der Verbandsliga thront. Ein weiterer Treffer im Pokal kam dazu. Wenngleich weiterhin unklar ist, wie es nun weitergehen wird und welche Aussageplatz dieser erste Platz dann haben wird, sagt Eckl: „Ich fühle mich wohl, wo ich gerade bin. Wir bleiben nahezu zusammen, sind eine unheimlich gute Truppe. Es gab für mich keinen einzigen Grund, den Verein zu verlassen“, so die Offensivkraft. In der kommenden geht er dann in seine bereits vierte Saison beim TSV, worüber sich natürlich auch Lars Eisenmann von der Sportlichen Leitung des Vereins freut: „Jo ist einfach ein klasse Typ, menschlich wie fußballerisch. Er passt zu uns wie die Faust aufs Auge und wir freuen uns, dass er uns noch mindestens zwei weitere Saisons erhalten bleibt.“

Eckl ist gespannt, wie sich der Amateurfußball mittelfristig aufstellen wird nach der Corona-Krise. „Man darf ja nicht vergessen, dass wir über ein halbes Jahr nicht mehr vernünftig vor den Ball getreten haben. Das wird sicherlich spannend zu beobachten sein.“ Da spricht er vermutlich so manchem Amateurfußballer aus der Seele.