„Den wichtigsten Schritt haben wir gegen Kösingen (1:0-Sieg, d. Red.) gemacht“, ist sich Erfolgstrainer Robert Spichal vom Meister FC Schloßberg sicher. Am Ende haben sie den Sack aber im Spiel gegen die SGM Röttingen/Aufhausen/Oberdorf zu gemacht. Die Fußballer haben sich damit schon zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der Kreisliga B IV gesichert. Dennoch haben die Schloßberger auch das jüngste Spiel gegen Elchingen noch mit 3:2 gewonnen.

Nein, einen Spannungsabfall, den gibt es beim Team von Trainer Robert Spichal nicht. „Wenn wir im Fanbus zurück nach Bopfingen sitzen, dann können meine Jungs den Fuß vom Gas nehmen“, sagt der Trainer und meint damit sicherlich nur das Sportliche, denn die große Aufstiegsfeier, die steht bereist fest und folgt nach dem Spiel in Zöbingen im heimischen Schloßberg.

Ortsvorsteher empfängt die Mannschaft

Mit dabei auch der Ortsvorsteher Albert Kratzel und mit Sicherheit eine große Fangemeinde. Eine kleine Feier, die gab es bereits nach dem Spiel bei der SGM vor rund zwei Wochen. „Wir haben uns ein, zwei Bier gegönnt und etwas gefeiert“, sagt Spichal. 2:0 hieß es am Ende auf dem Sportplatz in Röttingen. Die Meisterschaft war besiegelt, der 14. Sieg in Folge eingefahren. Torschützen beim 2:0 waren Jürgen Fein und Patrick Aubele. Jener Aubele ist es dann auch, den der Trainer als einzigen Akteur dann doch etwas aus dem Kollektiv hervorhebt.

Aubele mit Dreierpack

„Er stand nach seiner Verletzung eigentlich vor dem Karriereende. Dann so zurückzukommen und uns mit 24 Toren Richtung A-Liga zu schießen. Das sagt schon alles“, sagt Spichal. Um die Aussage seines Trainer zu untermalen besorgte der Stürmer dann gleich mal einen Spieltag nach dem Meistertitel im Duell gegen Elchingen alle drei Tore beim 3:2-Sieg - dem 15. in Folge. Damit dürfte auch dem letzten in der Liga klar sein, der Meister schenkt seine Spiele nun nicht ab. Das gilt natürlich auch für das Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) im besagten Zöbingen. „Wir haben eine Serie und die wollen wir gerne verteidigen und ausbauen“, so Spichal weiter. Die Grundlage für die starke Saison und die Rückkehr in die Kreisliga A sind für den Trainer, der Schloßberger vor allen Dingen zwei Gründe: Der eine ist Patrick Aubele und der zweite „die Stabilisierung der Abwehr in der Rückrunde“. Bei 77 selbst erzielten Toren haben die Schloßberger aktuell lediglich 29 Gegentore erzielt.

Aufstieg nicht das Ziel

Generell ist für Spichal aber das „Kollektiv“ entscheidend verantwortlich für den Erfolg der Schloßberger. Für den Verein war der Aufstieg in die A-Liga vor der Runde nicht das ausgegebene Ziel. Dennoch wird sich im Bopfinger Ortsteil nun keiner wirklich wehren. „Wir haben alleine drei Spieler durch langwierige Verletzungen in dieser Saison ersetzen müssen. Die kommen nun quasi in der A-Liga als Neuzugänge wieder zurück“, sagt Spichal. In der neuen Liga gilt dann für die Schloßberger die klassische Maxime. „Wie für einen Aufsteiger üblich gilt es auch für uns das Ziel Klassenerhalt anzupeilen“, so Spichal weiter. In Schloßberg weiß man nur zu gut, wie schnell man von der A-Liga wieder in die B-Liga zurückkehren kann. Das haben sie alles schon einmal erlebt. „Alles andere als den Klassenerhalt ins Auge zu fassen, das wäre mehr als über die Stränge zu schlagen“, tritt der Trainer auf die Euphoriebremse. Nun gilt es aber erst einmal die Saison in der B-Liga zu Ende zu bringen und dann steigt da ja auch noch die große Aufstiegsfeier. Bevor der Blick in Schloßberg dann Richtung Kreisliga A geht.