Das Café Wunderlich in der Rittergasse scheint sich als Ausstellungsort für die Künstler zu mausern, die sich außerhalb der etablierten Kulturszene sehen. Nach dem Kanadier Terence Trodden zeigt nun der Wasseralfinger Holger Sasum seine Arbeiten. Vielen Rockfreunden ist der 47-Jährige als Mitglied der Band Sisyphos Grin in Erinnerung.

Sasum, studierter Soziologe, ist Autodidakt. „Ich habe mich der malerischen Ausbildung sogar etwas verweigert“, sagt er, „ich wollte Bilder malen, aber gleichzeitig auch nicht wissen, wie’s geht.“ Er bezeichnet es als „Kontaktschwäche zur etablierten Szene“.

Und trotzdem spielt das Malen in seinem Leben eine ganz zentrale Rolle. Schon als Zwölfjähriger hat er gezeichnet, so richtig ins Metier eingestiegen ist er in den 90ern. Seither hat er schon in Berlin und sogar in Los Angeles ausgestellt. Seine Techniken sind ganz unterschiedlich – Zeichnungen, Malerei, Papiercollagen. „Ich probier gerne immer wieder was Neues aus.“ Die Arbeiten sind zu den üblichen Öffnungszeiten des Wunderlich zu sehen.