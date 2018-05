Außenseiter will ärgern

Nach dem geschafften Klassenerhalt in der Bezirksliga steht für die Handball-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen nun zum Saisonabschluss noch das Final-Four im Bezirkspokal an. Im zweiten Halbfinale am Sonntag um 13.30 Uhr trifft die Mannschaft der HG als klarer Außenseiter auf den Landesligisten und Gastgeber TSG Schnaitheim.

In diesem Jahr war der Weg in das Finalturnier so kurz wie bislang selten, lediglich zwei Runden haben beide Mannschaften hinter sich. Die HG setzte sich in der ersten Runde mit Aushilfstorhüterin Zirpins und einer schwachen Offensivleistung nur hauchdünn gegen den klassentieferen TV Mögglingen durch. In der zweiten Runde behielt sie gegen Ligarivale Oberkochen/Königsbronn mit 27:23 die Oberhand und legte den Grundstein für eine richtig gute Rückrunde. Schnaitheim ist der klassenhöchste Vertreter im Final-Four.

Nicht nur deshalb sind die Gastgeber natürlich der Favorit, den die HG ärgern will, sondern auch deshalb, weil die Aalenerinnen nicht nur auf Trainer Jonas Kraft und einige Spielerinnen verzichten müssen. Neben den ohnehin verletzten Spielerinnen werden auch Lenz und Eberhardt nicht zur Verfügung stehen. In jedem Fall wird die HG zwei Spiele bestreiten müssen, im Falle eines Sieges natürlich das Finale, aber auch wenn das Halbfinale verloren geht, wird sie entweder gegen den TV Steinheim oder die HSG Wangen/Börtlingen antreten müssen.