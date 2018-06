Atomwaffen an die Kette legen

Landrat Klaus Pavel hisst am Dienstag, 10. Juli, um 14 Uhr am Aalener Landratsamt mit Bürgermeistern, Kreisräten und Vertretern von Friedensgruppen die Flagge der Mayors for Peace. Ein Kunstwerk schafft dabei die Illusion, dass eine Atomrakete startbereit aus dem Untergrund ragt.

Gemeinsam wird die Atomrakete an die Kette gelegt. Das Kunstwerk „#3dnukemissile“ von Joe Hill zeigt die nukleare Gefahr: Atomraketen sind versteckt in Bunkern, auf U-Booten oder auf Militärflughäfen wie in Büchel in der Eifel. In Reden fordern Landrat Klaus Pavel (Mayors for Peace) und Wolfgang Schlupp-Hauck (Friedenswerkstatt Mutlangen) die vollständige Abrüstung. Marzhan Nurhan aus Prag, die das Kunstwerk in den Ostalbkreis mitgebracht hat, erläutert es und kommentiert die aktuelle Situation.