Atommüllendlager auf der Ostalb? Was die Standortfrage für die Region bedeutet

Opalinuston ist für Wasser nur sehr wenig durchlässig, hält strahlende Teilchen effektiv zurück und schließt Risse quasi von selbst, was nach Ansicht von Wissenschaftlern einer der großen Vorteile des Materials bei der Suche nach einem Endlager ist. Dadurch gilt er als aussichtsreicher Kandidat, wenn es darum geht, welches so genannte Wirtsgestein den Atommüll beherbergen soll. Steinsalz ist jedoch besser erforscht. Deutschland hat damit jahrzehntelange Erfahrung durch die Erkundung des Bergwerks Gorleben in Niedersachsen. Doch seit 2013 müssen geeignete Lagerstätten unabhängig von den bisherigen Untersuchungen auf einer „weißen Landkarte“ gesucht werden. In Deutschland kommen als Wirtsgesteine für ein Endlager Tongestein wie der Opalinuston, Steinsalz in Salzstöcken oder in flacher Lagerung sowie kristalline Formationen wie Granit in Frage. Während Steinsalz Wärme gut abtransportieren kann, was es interessant für die Lagerung hoch radioaktiver, Wärme entwickelnder Abfälle macht, ist es jedoch wasserlöslich. Opalinuston hingegen hält Wasser extrem gut zurück, ist aber nicht so stabil wie Steinsalz und führt Wärme schlecht ab.