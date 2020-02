Atilla Acioglu neuer Nachwuchskoordinator

Atilla Acioglu wird im Sommer Nachwuchskoordinator bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Christoph Discher kehrt als Verantwortlicher der Scoutingabteilung zurück an den Sauerbach. Für Vorstand Achim Pfeifer ist dies die perfekte Konstellation, um die Talentschmiede des Weststadtclubs aus einer Phase der Stagnation zu erwecken.

Mit Atilla Acioglu konnte die TSG ihren früheren Kapitän zu seinem Heimatverein zurückholen. „Ein Glücksgriff“, so Pfeifer. Nach der Vizemeisterschaft im letzten Jahr strebt Atilla Acioglu mit der U 15 des VfR Aalen den Oberligaaufstieg an und befindet sich momentan auf Kurs.

„Allerdings trennt uns nur ein Punkt vom Zweitplatzierten. Folglich wird es eine spannende Rückrunde, in dem wir als Team überzeugen wollen“, sagt Acioglu. Dass der VfR-Trainer als Nachwuchskoordinator zur TSG wechselt ändert nichts an seiner Motivation mit seinem Team die Saison erfolgreich zu beenden. „Neben der großen Verbundenheit zu meinem Heimatverein reizt mich definitiv die Herausforderung, ein neues Aufgabengebiet in all seinen Facetten kennenzulernen und mich hierbei nochmals weiterzuentwickeln“, so Acioglu weiter.

Mit Christoph Discher bekommt Acioglu einen erfahrenen Mann an seine Seite, der all sein Know-how in das Scouting der Nachwuchsabteilung einbringen wird. Private Gründe sorgten für eine kurze Auszeit Dischers. Diese ist aber zur Freude der TSG vorüber und man kann sich auf die Expertise des früheren Angreifers verlassen. Klaus Krehlik wird im administrativen Bereich seine Qualitäten einbringen, um neben dem Spielfeld die zahlreichen Aufgaben wahrzunehmen um Acioglus Konzept mit Erfolg zu füllen.

„Das Konzept ist tatsächlich sehr umfassend. Wir legen den Fokus neben dem Breitensport natürlich vermehrt auf den Leistungsgedanken und wollen die besten Spieler der TSG maximal in ihrer Entwicklung unterstützen. Folglich wird es in Zukunft keine strikte Jahrgangstrennung mehr geben. Damit verbunden achten wir noch stärker auf die Qualität der Trainer und setzen eine Trainerlizenz voraus. Erstmals steht unseren Leistungsspielern in der Jugend mit Stefan Kraus auch ein Physiotherapeut zur Verfügung, der sich gezielt um die Gesundheit unserer Spieler sorgen wird. Neben all den Aspekten zählt dennoch an erster Stelle der Zusammenhalt im Verein mit den folgenden Schlagwörtern: Respekt, Disziplin und Teamgeist. Hierfür erhalten alle Spieler zur neuen Saison einen Kodex, der von den Bambinis bis zu den U 19-Junioren umgesetzt wird. Die Marke TSG soll hiermit aus dem Dämmerschlaf erwachen“, so der zukünftige Nachwuchskoordinator.

Aufgrund der Ligen-Neueinteilung in der Jugend muss sich Acioglu und sein Team fast durchgehend neu ausrichten und strebt in den nächsten zwei Jahren an, dass alle Leistungsmannschaften mindestens in den Regionenstaffeln spielen.

Neben seiner Funktion als Nachwuchskoordinator wird Acioglu selbst als Trainer der U 17 fungieren. Auch hier möchte er wieder an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen und mit seinen Methoden den Erfolg an den Sauerbach zurückbringen.