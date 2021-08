Athleten des LAC Essingen nutzen Heimvorteil

Teil zwei der Sparkassenmeeting-Serie stand ganz im Zeichen der Sprung- und Wurfdisziplinen. Knapp 200 Athleten aus über 50 Vereinen aus dem gesamten Süddeutschen Raum haben beim Sparkassenmeeting des LAC Essingen im Schönbrunnenstadion teilgenommen und erneut für jede Menge guter Leistungen gesorgt. Unter den Sportlern aus dem Ostalbkreis wurden bei dieser Challenge zusätzlich noch die Kreismeister in den verschiedensten Sprung- und Wurfwettbewerben ermittelt.

„Mit der Durchführung des Meetings in mehreren Teilen haben wir den richtigen Nerv bei den Vereinen getroffen“, zeigte sich Vorstand und Organisationschef Rainer Strehle vom LAC Essingen bestätigt. Einer der Höhepunkte des Meetings war der Stabhochsprungwettbewerb. Bogdan Markowski vom SV Vaihingen verbesserte dort die alte deutsche M 75-Senioren-Bestleistung gleich um 16 Zentimeter. Gleichzeitig erzielte der Vaihinger damit auch einen neuen Europarekord (3,01m). Beim Versuch über die neue Weltrekordhöhe von 3,21m scheiterte er nur knapp. Auch mehrere nationale Athleten wussten zu überzeugen und haben sich mit ihren Leistungen in den TopTen der aktuellen Baden-Württembergischen Bestenliste platziert. Alexander Bächle (TV Geislingen) gewann mit einer Weite von 15,65 Metern (m) im Kugelstoßen und mit 43,60m im Diskuswurf der Männer. Der amtierende Baden-Württembergische Zehnkampfmeister Niklas Widmann vom LAC Essingen war im Hochsprung mit 1,78m und im Speerwurf mit 54,10m das Maß der Dinge. Widrige Wetterbedingungen ließen bei Max Kottmann (VfB Stuttgart) beim Weitsprungsieg mit 7,09m keine größere Weite zu. Bei der Altersklasse W 15 schafften gleich zwei Athletinnen die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Soraya Sprenger (TSV Gomaringen) siegte mit 38,19 im Diskuswurf vor Laura Jungnickel (LG Fichtelgebirge) mit 35,49m. Immer besser in Schwung kommt auch Andreas Deuschle (M 50) vom LAC Essingen, der im Kugelstoßen mit 15,46m einen neuen Vereinsrekord aufstellte und die Deutsche Bestenliste anführt.

Hochklassige Leistungen gab es im Werferfünfkampf zu bejubeln. In der Königsdisziplin der Werfer müssen mit den Wurfgeräten: Hammer, Gewicht, Kugel, Speer und Diskus möglichst viele Punkte gesammelt und zum Schluss addiert werden. Hendrik Szabo von RKS Phoenix Mutterstadt sicherte sich hier den Sieg in der Altersklasse M40, Dirk Fischer von der TB Neuffen siegte in der Klasse M 50. In der AK 60 ging der Tagessieg an Jürgen Hinterstößer von der LG Reischenau-Zusamtal, der den ausgeglichensten Wettkampf in allen fünf Disziplinen absolvierte. Die weitesten Würfe zeigte Hans Messner im Diskus (38,45m) und mit der Kugel (12,09m) und Hartwig Vöhringer mit dem Speer (39,42m), beide vom LAC Essingen. Albert Luder vom KTV Will/Schweiz lieferte sich mit Lorenzo Locati von Forti e Monza/Italien einen spannenden Zweikampf. Am Ende hatte der Schweizer knapp die Nase vorn. Peter Hübner vom LAC Essingen wurde sehr guter Dritter. Bei der Altersklasse M 70 siegte Andreas Eder (integr.SV SG Handicap Nördlingen), bei M 75 Josef Halder (Spvgg Rommelshausen-Kernen) und der M 80 Karl Klaiber (TSV Gauslingen). Natascha Wolf (LG Baar) sicherte den Sieg bei der W40. Martina Meissner vom LAC Essingen wurde hier Dritte. In der AK W 45 war Birgit Keller (LG Sigmaringen), der AK W 55 Susanne Strohm (SV Stuttgarter Kickers) und der W 75 Teodora Albrecht (SpVgg Satteldorf), die Tagesbesten. Die im Programm durchgeführten Kreismeisterschaften gewannen vom LAC Essingen Kian Janouschek (M 12) Weit/Hoch, Charlotte Wagner (W 12) Hoch, Tamina Götz (W 12) Weit, Saskia Zeller (W 13) Hoch/Weit, Anja Gerlach (W 15) Weit, Benjamin Beyerle (M 15) Hoch/Weit/Kugel/Speer, Saskia Zeller (W 14) Kugel/Speer, Valentina Barth (W 15) Hoch/Kugel/Speer, Philipp Vöhringer (Männer) Stab, Niklas Widmann (Männer) Speer/Hoch, Samuel Schon (Männer) Kugel, Dennis Schönbach (Männer) Diskus, Johannes Bihlmaier (Männer) Weit, Carina Knecht (Frauen) Kugel/Diskus/Speer/Weit, Maike Nowka (Frauen) Hoch, von der LSG Aalen Mara Siegel (W 14) Stab, Johanna Eigl (W 15) Stab, Maja Scholz (U 18) Speer/Weit, Lea Albrecht (U 20) Weit, Amelie Konrad (U 20) Stab, Paul Kroiß (U 20) Stab, Mia Jettke (U 20) Speer, von der LG Staufen, Leon Schubert (U 18) Diskus/Kugel, Julia Munz (U 18) Kugel, Lukas Bader (U 20) Weit, Luca Wowra (U 20) Hoch, und vom TSV Oberkochen, Justin Hopfensitz (M 13) Weit, Johannes Hoffrogge (M 13) Hoch.