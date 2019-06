Athleten des LAC Essingen in guter Meetingform

Bei den Meetings in Bönnigheim, Ingolstadt und Waiblingen mischten die Athleten des LAC Essingen mächtig mit und überzeugten mit teilweise sehr starken Leistungen. Die Bilanz: zwei Tagessiege, einige Saisonbestleistungen und ein Vereinsrekord.

Sprinttrainer Martin Schönbach ging beim gutbesetzten Meeting in Bönnigheim über die 100 Meter (m) und 200 m an den Start. In neuer Saisonbestzeit von 11,52 Sekunden legte der Essinger die 100 m zurück. Beim anschließenden Lauf über die 200 m blieben die Uhren für ihn bei 24,67 Sekunden stehen. Johannes Bihlmaier kommt über die 100 m und 200 m immer besser in Schwung.

Beim MTV Meet-IN 2019 in Ingolstadt konnte sich der Essinger mit Saisonbestzeit von 11,33 Sekunden sicher für das Finale der sechs Besten qualifizieren. Wenn der Essinger Sprinter hier seine Zeit nicht mehr toppen konnte, so durfte er mit dem vierten Platz sehr zufrieden sein. Die zweite Saisonbestzeit ließ Johannes Bihlmaier als Dritter in 23,16 Sekunden über die 200 m folgen.

Eine etwas größere Truppe des LAC startete in Waiblingen beim dortigen nationalen Meeting. Für das Highlight aus Essinger Sicht sorgte Philipp Vöhringer. Nach dem beim Meeting in Oberhaugstett noch nicht alles rund für den Essinger lief (3,75 m) so zeigte er in Waiblingen einen fehlerfreien Wettkampf und steigerte seine persönliche Bestleistung auf 4,15 m. Damit sicherte sich der Essinger den Tagessieg und ist nun auch neuer Vereinsrekordinhaber beim LAC. Nach längerer Wettkampfpause finishte Fabian Hirsch über die 400 m bei den Männern in 61,58 Sekunden. Bei der Jugend U 18 überzeigte Mehrkämpfer Berkay Sarioglu über die 400 m in 55,97 Sekunden und im Weitsprung mit 5,27 m mit jeweils zweiten Plätzen. Ebenfalls einen zweiten Platz ließ Joshua Gentner (U 18) im Kugelstoßen mit 14,65 m folgen.

Franka Jaros und Annika Stürzl vertraten die Farben des LAC bei den Frauen. Die beiden Mehrkämpferinnen wollten vor den anstehenden Landesmeisterschaften im Juli nochmals ihre Form im Wettkampf testen. Beim Kugelstoßen reichten 9,23 m für Franke Jaros zum Tagessieg. Annika Stürzl folgte auf dem dritten Platz. Im Weitsprung wurde Franka Jaros mit 4,71 m Dritte. Annika Stürzl sprang hier mit 4,44 m Saisonbestleistung (sechster Platz).