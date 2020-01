Atemberaubende Show des Chinesischen Nationalzirkus fasziniert Publikum

Der Chinesische Nationalzirkus war am Donnerstagabend in der Stadthalle in Aalen zu Gast. Mit bunten Kostümen, atemberaubender Akrobatik und einer faszinierenden Show beigeisterten die Artisten das Publikum. Dabei setzten wohl besten Artisten der Welt wieder einmal die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft und haben mehr als nur einmal die Grenzen der menschlichen Anatomie überwunden. Kultur und Akrobatik stellen sich einem neuen, veränderten Umfeld in einer neuen, veränderten Zeit.