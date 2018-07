ASV liefert beim 15:17 in Aalen einen großen Kampf

fr) - Einen tollen Kampf haben die Bundesligaringer des ASV Nendingen am Samstag beim KSV Aalen geliefert. Bei der knappen Niederlage mit 15:17-Punkten brachten sie den deutschen Meister gehörig ins Schwitzen.

Als nach den zehn Kämpfen Aalen als Sieger feststand, geriet das Nendinger Ringer-Ass Marc Buschle noch ins Schwärmen. „Das war ein Superkampf, den wir heute beim Favoriten gezeigt haben. Da hat wirklich nicht viel gefehlt, und wir hätten für eine Sensation gesorgt.“ Und in der Tat lagen die Nendinger nach sieben Kämpfen sogar noch mit 11:10 in Führung, ehe die Gastgeber in den letzten drei Kämpfen mit zwei hart errungenen Siegen noch den Erfolg unter Dach und Fach brachten.

Wie eng die Begegnung war, zeigt, dass über die Hälfte der 35 Runden nurmit einem Punkt Unterschied entschieden wurden. Für den einzigen Vier-Punkte-Sieg sorgte Sergios Solontkis, als er nach Runden-Rückstand Ramsin Azizsir mit einem Bilderbuch-Hüftschwung auf die Schultern zwang. Die weiteren Nendinger Siege holten Ghenadie Tulbea, Eduard Kratz und mit seinem ersten Sieg Benjamin Raiser.

Wie fast schon gewohnt, brachte Ghenadie Tulbea (55 Kilogramm) den ASV beim ersten Kampf in Führung. Mit 7:1-Punkten trumpfte er gegen den Georgier Amiran Elbakidze souverän auf. Dann erfüllten sich die Nendinger Hoffnungen auf einen Sieg im Schwergewicht nicht. Gegen Ralf Böhringer, den diesjährigen deutschen Meister, erzielte Mindaugas Mizgaitis keine Wertung, hielt aber nach ausgeglichenem Kampf mit 0:1 die Niederlage in Grenzen.

Erneut eine hervorragende Leistung zeigte Baris Diksu (60 Kilogramm). Gegen den früheren Europameister Peter Modos, der vor zwei Wochen nur knapp im Kampf um die Bronzemedaille bei der WM in Moskau gescheitert war, ließ er keine technische Wertung zu. Mit einer taktisch glänzenden Einstellung unterlag er seinem ungarischen Gegner nur mit 0:1-Punkten.

Georgi Sredkov (96 Kilogramm) hatte mit David Bichinashvili den derzeit erfolgreichsten deutschen Freistil-Rínger zum Gegner. Er hatte keine Siegchance, nahm dem Aalener aber eine Runde ab. Auch Florian Schwarz (66 Kilogramm) hielt seine Niederlage in Grenzen, als er gegen Anatolie Guidea nur mit 0:3-Mannschaftspunkten verlor. Als der bulgarische Vize-Weltmeister von 2007 sich schon eines Überlegenheitssieges sicher wähnte, erwischte „Lotte“ seiner Gegner drei Sekunden vor Schluss mit einer blitzsauberen Kopfschleuder.

Paukenschlag durch Solontkis

Nach der Pause sorgte Sergios Solontkis für einen Paukenschlag. Die ersten beiden Runden gab er gegen Ramsin Azizsir ab, dann nutzte er eine Unachtsamkeit des Aalener Neuzugangs und legte ihn auf die Schultern. Mit Patrick Sorg, dem früheren deutschen Juniorenmeister, hat sich Benjamin Raiser (66 Kilogramm) schon viele schöne Kämpfe geliefert. In einer engen Auseinandersetzung hatte der Nendinger mit 3:2-Runden das bessere Ende für sich und brachte den ASV mit 11:10 in Führung. Marc Buschle (84 Kilogramm) lieferte sich mit Emzarios Bentinidis einen tollen Kampf. Der Nendinger überzeugte bei seiner Niederlage mit 1:3 gegen den früheren Europameister durchaus.

Die Entscheidung über den Mannschaftserfolg fiel in den letzten beiden Kämpfen in den Klassen bis 74 Kilogramm. Eduard Kratz bezwang den ungarischen Meister Balint Korpasi mit 3:1. Da Sandor Tözser sich aber dem griechischen Meister Olegk Motsalin in drei Runden geschlagen geben musste, hatte der KSV Aalen das bessere Ende für sich.

Der Kampfverlauf (Aalen zuerst genannt): 55 kg F: Amiran Elbakidze – Ghenadie Tulbea 0:3 (PS 1:1/0:3/0:3). - 120 kg G: Ralf Böhringer – Mindaugas Mizgaitis 1:0 (PS 1:0/1:0/1:0). - 60 kg G: Peter Modos – Baris Diksu 1:0 (PS 1:0/1:0/1:0). - 96 kg F: David Bichinashvili – Georgi Sredkov 3:1 (PS 0:1/1:0/1:0/1:0). - 66 kg F: Anatolie Guidea – Florian Schwarz 3:0 (PS 2:0/4:0/5:3). - 84 kg G: Ramsin Azizsir – Sergios Solontkis 0:4 (SS bei 3:0/1:0/0:4). - 66 kg G: Patrick Sorg – Benjamin Raiser 2:3 (PS 0:2/2:0/3:0/0:2/0:1). - 84 kg F: Emzarios Bentinidis – Marc Buschle 3:1 (PS 3:0/1:2/1:1/2:0). - 74 kg F: Olegk Motsalin – Sandor Tözser 3:0 (PS 1:0/3:0/2:0). - 74 kg G: Balint Korpasi – Eduard Kratz 1:3 (PS 0:2/0:4/1:0/0:1). - Endstand 17:15. (fr)