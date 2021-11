Asse der Ostalbbären bleiben im Ärmel

Aalen (an) - Der Spitzenkampf zwischen den Ringern des Tabellenersten der Landesklasse, RG Schwäbisch Hall/ Wüstenrot und der jungen Mannschaft des KSV Aalen 05 endete mit 19:10 für Aalen und damit höher als erwartet.

Bereits auf der Waage verbuchten die Aalener Mannschaft die ersten Punkte. Bis 57 kg rang Robin Nuding, eigentlich Greco-Spezialist, gegen Artur Beser. Der B-Jugendliche bekam früh die Beine seines Gegners zu fassen und ging mit acht Punkten in Führung. Doch Nuding wurde noch in der ersten Kampfhälfte geschultert. Im Kampf bis 130 kg erwarte man mit Spannung, ob der ehemalige Aalener Pascal Koch, antrat. Doch Marc Graeve bekam die Punkte kampflos. Milan Nyiri (KSV) in der Klasse bis 61 kg griechisch-römisch, beherrschte Andreas Schneider im Bodenkampf klar. Nach der Pause verteidigte der Haller clever und eine Unachtsamkeit kostete Nyiri zwei Punkte sodass es „nur“ zu einem Punktsieg reichte. In der Begegnung bis 66 kg Freistil rang Youngster Zelimkhan Soltayev abgeklärt gegen den 49-Jährigen Alpay Yalcin. Im Kampf setzte er geschickt seine Körpergröße ein gegen die Yalcin kein Mittel zur Verteidigung fand. Auch gegen die Beinschrauben von Soltayev war dieser machtlos (12:1-Sieg). Luka Däffner errang unter dem Jubel der mitgereisten Aalener Fans einen schnellen und wichtigen Schultersieg über Sergej Fertig bis 71 kg im griechisch-römischen Stil.

Der Aalener Ringer hatte mit bis 75 kg greco mit Robin Frank einen ebenbürtigen Gegner. Fünf Sekunden vor Schluss gelang dem Aalener die letzte und entscheidende Wertung zum Punkte-Gleichstand von 5:5. Aufgrund der letzten Wertung ging der Kampf an den Aalener. Bis 80 kg griechisch-römisch musste Dennis Nuding gegen Oliver Gerliz antreten. In der vierten Minute ging Gerliz durch einen Überwurf in Führung. Diese baute er zu einem Punktsieg aus, der Hall zwei Punkte einbrachte. Christoph Knöpfle befindet sich zur Zeit in sehr guter Form, was sich auch im Kampf bis 86 kg Freistil gegen Denis Fries widerspiegelte. Knöpfle machte von Anfang an den Kampf und zwang Fries immer wieder in die Kopfklammer. 19:3 am Ende die technische Überlegenheit von Knöpfle. Dem starken Schwäbisch Haller Dimitrij Domme war Tolga Kalay im Kampf bis 98 kg Greco deutlich unterlegen. Die Wurfansätze des Aalener fruchteten nicht, was Domme wiederum zu seinen Vorteil nutze und seinerseits warf. Kalay musste nach vier Minuten die technische Überlegenheit anerkennen.