Ein Asia-Shop in der Aalener Bischof-Fischer-Straße ist am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr überfallen worden. Die Polizei in Aalen fahndet nach einem Tatverdächtigen, der zu Fuß geflüchtet ist.

Der Verdächtige soll dunkel gekleidet sein. Während der Tat soll er mit einem Schal maskiert gewesen sein. Der Tatverdächtige wird als 1,60 Meter groß beschrieben. Er soll deutsch gesprochen haben.