ASA-Turnerinnen Vierte beim Landesfinale

Die 14- und 15-jährigen Turnerinnen der Aalener Sportallianz haben sich über das Gaufinale und das Bezirksfinale Nord für das Landesfinale in Illerrieden qualifiziert.

Gefordert waren die Pflichtübungen des Deutschen Turnerbundes. Pro Gerät durften fünf Turnerinnen antreten, von denen jeweils die besten drei in die Wertung kamen. Die Aalener Sportallianz begann am Stufenbarren mit soliden Übungen. Am Schwebebalken zeigten sich die Turnerinnen erneut sicher und konnten vier Übungen ohne Sturz präsentieren. Es folgte ein guter Durchgang am Boden. Am letzten Gerät, dem Sprungtisch, zeigten die Turnerinnen schöne Yamashitas und Überschläge. In der Endabrechnung belegten die Mädchen den vierten Platz hinter der TSG Heilbronn, dem SV Leonberg- Eltingen und dem MTV Stuttgart.

Es turnten Lara Simic, Anna Hieber, Sophie Möcklin, Kira Albat, Johanna Betz, Jule Hartmann und Lilli Roth.