ASA-Turnerinnen Dritter

Nur zwei Wettkampftage hatte die Saison der Kreisliga B-Turnerinnen der Aalener Sportallianz (ASA). Start war am 22. September in Wernau. Pro Gerät zeigten fünf Turnerinnen jeder Mannschaft ihre Kürübungen (LK 2) – die drei besten Wertungen zählten zum Gesamtergebnis. Die zweite Mannschaft der ASA präsentierte sich zuerst am Schwebebalken und hatte dort etwas mit den Nerven zu kämpfen.

Am Boden, an dem die Mädels wunderschöne Küren mit Salti und gymnastischen Elementen zeigten, sammelten sie viele Punkte. Anschließend turnten sie dynamische Handstand-Überschläge am Sprungtisch und kämpften sich am Abschlussgerät Stufenbarren durch. Mit 132,80 erturnten Punkten ergatterte sich die Mannschaft den zweiten Platz unter sieben Mannschaften und erhielt sechs Tabellenpunkte. In der Einzelwertung erzielten die beiden Vierkampf-Turnerinnen Marielle Korb (sechsten Platz) und Jule Hartmann (vierten Platz) sehr gute Ergebnisse. Am zweiten Wettkampftag in Böbingen hatten die Mädchen einige Probleme bei den Flugteilen und Abgängen am Stufenbarren, überzeugten jedoch am Sprung und am Schwebebalken mit sauberen und sicheren Sprungkombinationen und akrobatischen Elementen. Ein Highlight am Boden war die schwierige und ausdrucksstarke Bodenkür von Marielle Korb, für die sie 14,05 Punkte erhielt. Mit 134,6 Punkten kam die Mannschaft auf den vierten Platz.

Nach Abschluss der beiden Wettkampftage belegten die Turnerinnen der Aalener Sportallianz mit zehn Tabellenpunkten den dritten Platz. Damit haben sie zwar ganz knapp die Relegation für die Kreisliga A verpasst, die Trainerinnen Sonja Hartmann, Magdalena Baur sowie Jule und Nora Klima zeigten sich jedoch mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden.