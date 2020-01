ASA-Schwimmern fehlen noch „Kleinigkeiten“

Die Schwimmabteilung der Aalener Sportallianz ist am vergangenen Wochenende in Crailsheim an den Start gegangen. Mit einem großen gemischten Team aus erster und zweiter Mannschaft waren die Aalener in jeder Altersklasse bestens aufgestellt.

Der jüngste im Team, Leon Peter (Jahrgang 2010), ging mit einem guten Beispiel voran. Besonders auf 50 Metern Brust blühte er auf und holte sich in 0:52,81 Minuten den ersten Platz. Allrounderin Miriam Merkel steigerte sich auf der 200 Meter Lagenstrecke um zweieinhalb Sekunden und wurde Erste (2:55,39 Minuten). Ein umfangreiches Programm hatte Elena Perez-Kelke zu absolvieren. Mit insgesamt 1150 geschwommenen Metern hatte Elena die größte Strecke am Wettkampfwochenende. Sie siegte beispielsweise in 1:05,95 Minuten über 100 Meter Freistil. Die Stars im Jahrgang 2009 waren Julia Merkel, Julia Trommer, Lara David und David Gentner.

Jungen Wilden drehen auf

Die jungen Wilden drehten richtig auf, so ließ Julia Merkel der Konkurrenz keine Chance und gewann auf ihren 50 Metern Brust Gold. Namensvetterin Julia Trommer schwamm auf 100 Metern Brust zu Platz drei und Lara David zeigte es allen auf den 200 Metern Rücken, die sie gewann. Bei David Gentner reichte es auf der 200 Meter Rückenstrecke nicht ganz, sodass er knapp auf Position zwei landete.

Anaise Pecher kämpfte sich durch die 400 Meter Freistil und siegte in 5:24,87 Minuten. Ihre gleichaltrige Kollegin Alicia Schroll sammelte eine Bestzeit nach der anderen. Besonders auf 100 Metern Freistil freute sie sich über 1:05,95 Minuten und Platz eins. Ein starkes Rennen zeigte Sanja Bork auf der Freistilstrecke über 200 Meter. Mit einem Start-Ziel-Sieg holte sie Gold. Bei der großen Anzahl von sieben Starts erklomm Darija Schiele siebenmal den ersten Platz. Über 100 Metern Schmetterling steigerte sie sich dabei um elf Sekunden und erreichte in 1:11,09 Minuten den ersten Platz. Im Jahrgang 2008 ging unter anderem Isabel Litke an den Start. Sie holte sich Gold über 100 Meter Brust. Der im selben Jahrgang vertretene Johannes Klier erschwamm sich über 50 Meter Brust den zweiten Platz.

Broer muss passen

Die angeschlagene Victoria Broer musste krankheitsbedingt für den Sonntag absagen. Am Samstag erreichte sie zuvor starke Ergebnisse. So gewann sie auf die 100 Metern Rücken in 1:18,03 Minuten.

Über die 200 Meter Brust gewann Daniil Bachtinov Gold. Für einen weiteren Goldsegen sorgte Vanessa Dambacher. So holte Dambacher unter anderem über 50 Meter Rücken mit neuer persönlicher Bestzeit von 0:31,94 Minuten Gold. Tom Niklas Gentner konnte sich in all seinen Strecken deutlich steigern und belohnte sich über 200 Meter Rücken mit dem ersten Platz. Die Freistil- und Rückenspezialistin Ana Perez-Kelke sorgte ebenfalls über 200 Meter Rücken für einen Glücksmoment. So stand für sie nach ihrem Rennen und einer neuen Bestzeit von 2:43,77 Minuten der Gewinn der Goldmedaille fest. Der sich auch auf Rückenstrecken wohlfühlende Benedikt Uhl wollte zu Gold schwimmen und so sprintete er von Beginn, seines Rennens über die 100 Meter Rücken, los. Er sollte belohnt werden und gewann in 1:16,01 Minuten. Im Jahrgang 2007 war Dmitri Pavlovski vertreten. Er schwamm über 50 Meter Rücken zum dritten Platz. Mit diesem war auch Marc Wimmer zufrieden. Mit neuer Bestzeit durchschwamm er die 200 Meter Freistil und freute sich über die Medaille.

Pecher-Brüder stark

Die beiden Brüder Leander und Quirin Pecher ergatterten zudem Bestzeiten. So schwamm Leander auf 200 Meter Brust nicht nur zur neuen Bestmarke sondern holte noch Gold. Auch Quirin ging auf einer Bruststrecke an den Start. Bei seinen 50 Metern gab er alles und wurde fünfter. „Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt noch hier und dort ein paar Kleinigkeiten abstellen und wir sind für den Sommer gut gerüstet“, sagt Trainer Miguel Morgado.