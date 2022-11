ASA-Nachwuchs räumt ab: 32 Medaillen bei 61 Starts

Die Leistungsgruppe 2 und 3 der ASA-Schwimmabteilung fuhr zum Mugele-Cup nach Schwäbisch Gmünd. 14 Nachwuchsschwimmer der Aalener Sportallianz wurden von der neuen Trainerin Ute Rothenstein und von Miguel Morgado betreut. 32 Medaillen gab es bei insgesamt 61 Starts. Fünfmal Gold, zwölfmal Silber und 15 Mal Bronze gingen nach Aalen.

In jedem Rennen wurde der 13-jährige Valentin Gölder mit Gold oder Silber belohnt. Sechs Rennen und sechs Zeitverbesserungen waren seine Ausbeute. Er bestritt Rennen in den Lagen Brust, Freistil und Lagen, ein vielseitiger Schwimmer mit viel Potenzial, dessen sind sich die Trainer Rothenstein einig.

Eine ähnliche Bilanz, zeigte die 10-jährige Mira David, fünf Rennen und fünf Medaillen. Zweimal, über 100m Rücken und 100m Freistil, steigerte sie ihre Bestleistungen.

Sechs Starts, fünfmal Medaillen und vier Bestleistungen waren die tolle Ausbeute von Leon Peter. „Er ist bereits in allen Lagen gut unterwegs und fleißig im Training“, lobt seine Trainerin Ute Rothenstein, den zwölfjährigen Leon.

„Unsere neue Schwimmerin aus der Ukraine, Arina Monastyrska, hatte einen starken Auftritt und konnte sich bei vier Meldungen viermal deutlich verbessern und wurde mit Silber und dreimal Bronze belohnt“, freute sich Trainerin Ute Rothenstein mit ihr. Aufgrund einer Hörbehinderung ist es im Training nicht immer leicht für sie und ihre Trainerin zu kommunizieren, umso höher sind ihre Leistungen einzuschätzen und sie bekam ein dickes Lob von allen Trainern.

Mit einem Medaillenset plus einer weiteren Bronzemedaille fuhr Julia Merkel nach Hause. Vielseitig ist sie bereits unterwegs und gewann im Jahrgang 2009 die Wertung über 200m Lagen, in 2:53,20min. Auch über ihre Lieblingslage Brust machte sie auf der 100m-Strecke elf Sekunden gut, schwamm 1:30,74min und gewann Bronze. Sie hat ein sehr gutes Potenzial auf allen Strecken.

Die gleichaltrige Lara David hat sich gut verbessert und hat gezeigt, dass auch in ihr noch deutlich mehr steckt. Silber und Bronze gab es über 200m Lagen und 200m Rücken. Zum ersten Mal über 200m Rücken unter drei Minuten, in 2:57,98min und mit Silber belohnt, gefiel das allen sehr gut.

Von Wettkampf zu Wettkampf entwickelt sich Marco Ditz immer besser und steigerte auch in Gmünd seine Bestzeiten dreimal – bei drei Starts. Die 100m Schmetterling in 1:22min, zum ersten Mal geschwommen, zeigen auch, dass er noch um einiges schneller kann.

Gewonnen hat Magnus Engelhard sein Rennen über 200m Brust im Jahrgang 2010 – und über 100m Lagen schwamm er Bestzeit. Drei Rennen standen bei ihm insgesamt auf dem Programm.

Im Jahrgang 2011 gab es für Emil Gölder zwei Bronzemedaillen und Bestzeiten über 100 und 200m Freistil. Silber gab es für die ein Jahr ältere Annika Schmid. Sie schwamm 100m Lagen in Bestzeit und ebenfalls 200m Freistil in neuer Bestleistung. „Die Technik wollen wir in den nächsten Wochen verbessern und dann geht es bei allen noch schneller, zog Carmen Deinhardt die Bilanz bei ihren Schützlingen.

Der 14-jährige Niklas Stauß ließ sich Bronze für seine Zeit über 100m Lagen umhängen und freute sich über drei Bestzeiten über 50m Freistil, 50m Brust und 200m Freistil. Diese Strecke schwamm er um fünf Sekunden schneller als bisher, mit 2:43,91min wurde er in Gmünd gestoppt. Seine Schwester Alina (Jahrgang 2011) hatte am Ende vier neue Bestleistungen stehen und hatte sich immer gleich um etliche Sekunden auf ihren Strecken Lagen, Rücken und Freistil verbessert. Gute Entwicklungsschritte haben beide bei den letzten Wettkämpfen gezeigt, freuten sich die Trainer.

Die beiden gleichaltrigen Athletinnen (14 Jahre), Leonie Schmid und Marcia Jimenez hatten je fünf Starts und kamen immer ganz knapp an ihre Bestzeiten heran. „Beide sind fleißig im Training“, lobte Ute Rothenstein.