ASA-Cricket-Team gewinnt erstes Freundschaftsspiel in München

Die neue Aalener Sportart Cricket fasst nach und nach Fuß. Jüngst reiste das Team der Aalener Sportallianz zu einem Freundschaftsspiel nach München, um nach den intensiven Trainingseinheiten ein erstes Testspiel gegen den gastgebenden MCC zu bestreiten. Die Premiere gelang, Aalen gewann das Spiel am Ende überraschend deutlich mit einem Vorsprung von 73 Runs.

Zu Beginn entschied sich Team Aalen für das erste Schlagrecht. Nach holprigem Start waren es Kapitän Vinayak mit einem beherzten Rückschlag und Starter Ajay, die gegen die Münchner Fast-Bowler Akzente setzten und für ihr Team die Weichen auf Sieg stellten. Danach trat die Mannschaft deutlich freier auf und konnte durch gut platzierte Schläge in der mittleren und unteren Reihe insgesamt 171 Runs bei 40 Overs sammeln. Vor allem Nitin und Naren machten dabei mit harten Treffern auf sich aufmerksam und produzierten wichtige Punkte.

Nach einer 20-minütigen Pause war dann Aalen in der Defensive und schaffte es mit seinen Bowlern, die Münchner Schlagreihe immer wieder unter Druck zu setzen. Der führende Bowler Asif lief dabei zu Hochform auf und erzielte mit gutem Tempo und Präzision drei Wickets. Am anderen Ende war es Pravin, der mit einem weiteren schnellen Wicket die Heimmannschaft früh in Bedrängnis brachte. Spinner Abhijit konnte danach mit vier weiteren Wickets die mittlere Schlagreihe gut kontrollieren. Durch eine konzentrierte Feld- und Fangleistungen der Mannschaft hielt Aalen den Druck auf die MCC-Spieler bis zum Ende des Innings stets hoch, der Gastgeber resignierte mit zunehmender Spieldauer. Am Ende schloss das Münchner Team mit lediglich 98 Punkten ab.