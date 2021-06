Artur-Fischer-Preis geht nach Aalen

Günter Dittmar (72), emeritierter Professor an der Hochschule Aalen, hat den mit 10.000 Euro dotierten Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg 2021 gewonnen. Die Jury ehrt damit sein Schutzverfahren vor Röntgenstrahlung beim Arbeiten mit Ultrakurzpulslasern. Weitere Preisträgerinnen und Preisträger im Bereich private Erfinderinnen und Erfinder sowie beim Schülerwettbewerb wurden bei einer Verleihung in Waldachtal für nützliche Neuerungen bei Werkstoffen, Ballettschuhen oder Corona-Schutzverfahren ausgezeichnet. Der Sonderpreis Ressourcen-Effizienz der Unternehmensgruppe fischer ging an Sarah Hezel für einen leicht justierbaren Messeboden.

Der Artur Fischer Erfinderpreis, gestiftet von Artur Fischer und der Baden-Württemberg Stiftung, wurde in diesem Jahr zum elften Mal verliehen. Überreicht wurden die mit insgesamt 36 500 Euro dotierten Preise und Anerkennungen sowie der Sonderpreis in Waldachtal am Sitz der Unternehmensgruppe fischer. Coronabedingt fand die Ehrung in kleinem Kreis statt. Sie wurde für alle Interessierten per Livestream übertragen.

Erstaunt zeigte sich die Jury zum wiederholten Male über die Leistungen im Bereich Schülerinnen und Schüler. Allen Beteiligten wurde „professionelles Niveau“ bescheinigt. Neben der praktischen Idee steht beim Artur Fischer Erfinderpreis der Nutzen der Innovationen beispielsweise für Umweltschutz oder Gesundheit im Zentrum. Bewertet wird auch das Engagement bei der Umsetzung in die Praxis. In der Kategorie bis 7. Klasse gewann Linus Lutz aus Ellwangen mit einem Controlling-System für Zisternen, das deren Potenzial besser ausschöpft. Nils Weber, ebenfalls Schüler am Peutinger-Gymnasium, hat einen zweiten Preis für einen Sicheren Zebrastreifen erhalten. In der Kategorie Klase 8 bis 10 ist Marie Weber, ebenfalls Peutinger-Schülerin, für eine Corona-Lüftungsanlage fürs Klassenzimmer ausgezeichnet worden.

Einen zweiten Preis in der Kategorie Weiterführende Schulen, dotiert mit 1500 Euro, gab es für Thomas Bayer von der Technischen Schule Aalen für seinen Blindenstock mit künstlicher Intelligenz. Der 20-Jährige ist einer der jüngsten Mieter im Innovationszentrum INNO-Z an der Hochschule Aalen.

Beim Hauptpreis der privaten Erfinderinnen und Erfinder von Günter Dittmar geht es darum, dass bei der Bearbeitung von harten Werkstoffen mit Ultrakurzpulslasern ab einer gewissen Strahlungsstärke unweigerlich Röntgenstrahlen entstehen, vor denen nun gewarnt werden kann. Den zweiten Preis bei den privaten Erfinderinnen und Erfindern errang Sophia Lindner aus Karlsruhe, die einen neuartigen Ballettschuh für den Spitzentanz entwickelte. Die Erfindung verbindet Ergonomie mit Ästhetik. Dritter wurde in diesem Bereich Bertold Schillinger aus Renchen-Ulm mit einer Hochwasserschutzvorrichtung, die sich selbsttätig auf- und wieder zuklappt.