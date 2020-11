Arne Grewe wird neuer Geschäftsführer der GOA

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA) hat am 23. November im Aalener Landratsamt den Nachfolger von Henry Forster bestimmt, der die Gesellschaft zum 31. Oktober verlassen hat. Wie Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Joachim Bläse mitteilt, wurde Arne Grewe mit großer Mehrheit zum Geschäftsführer gewählt.

Grewe verfügt über langjährige Erfahrung in der Entsorgungsbranche. Vor seinem Wechsel zur GOA war er 20 Jahre lang bei der Henning-Gruppe in leitenden Managementpositionen in den Bereichen Vermarktung, Entsorgungsberatung sowie Anlagenbau und -betrieb tätig. Zudem ist Grewe bereits in mehreren Verbänden und Vereinen der Entsorgungswirtschaft aktiv. Er lebt mit seiner Familie aktuell in Hamburg und wird die Stelle als GOA-Geschäftsführer am 1. Januar 2021 antreten.