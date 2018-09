Ariane Winter boxt sich zum Meistertitel

344 Einsätze in der Fußball-Bundesliga, 14 in der zweiten Liga und sechs im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hat Stefan Kießling in seinem Lebenslauf stehen – und nun auch eines in der Kreisliga A1 Donau. Der langjährige Bundesliga-Profi von Bayer 04 Leverkusen und des 1. FC Nürnberg feierte am Sonntag sein Debüt für den FV Schelklingen-Hausen im Derby gegen den FC Schelklingen/Alb.

„Es war anstrengender als gedacht“, sagte der 34-jährige Ex-Profi, der wie in seiner Bundesliga-Karriere mit der Rückennummer 11 aufgelaufen war ...